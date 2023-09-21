В Грузии скончался профессор Технического университета, подвергшийся нападению

Профессор Технического университета Грузии Отар Гелашвили скончался от травм, полученных в ходе нападения на него, сообщил ректор вуза. По его словам, более месяца назад Гелашвили похитила группа неизвестных и подвергла его пыткам. 65-летнего мужчину в бессознательном состоянии в Гардабанском лесу обнаружил некий мужчина, после чего профессор был переведен в клинику.

«40 дней назад он был недоступен с 7 часов вечера до утра. Позже его нашли в Рустави, в районе Квемо Картли, с очень тяжелыми переломами. Его прооперировали в Рустави, а затем перевели в университетскую клинику. Господин Отар Гелашвили скончался вчера утром от травм, полученных в результате избиения», – сообщил ректор телеканалу «Мтавари».

Следствие задержало одного подозреваемого в похищении и избиении профессора. Ректор университета не исключает, что инцидент связан с предпринимательской деятельностью Гелашвили.

«Это не связано ни с его академической, ни с научной деятельностью. Ученый имеет право вести личный бизнес и (инцидент) может быть связан с одним из видов бизнеса. Основная версия такова», – говорит ректор вуза.

В МВД официального заявления по поводу инцидента не делали.