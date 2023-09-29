Саакашвили призвал граждан объединиться в борьбе против «Мечты»

Третий президент Грузии намерен подключиться к процессу поиска новых людей, готовых выступить против действующих властей.

«Перемены должны произойти как можно быстрее, и мы должны выиграть выборы еще до выборов», – написал в соцсети Михаил Саакашвили.

«Грузия – завоеванная и заключенная страна. Процесс завоевания начался в 2012 году, когда Россия заполучила центральное правительство страны, и сейчас мы находимся на завершающей стадии этого процесса завоевания. У России есть свой генерал-губернатор в Грузии – Иванишвили, который делает то, чему научился в России, заставляет нас смотреть спектакли, разжигает ссоры между президентом и правительством, способствует формированию нескольких лагерей внутри оппозиции, постоянно шантажирует Америку и Европу… Иванишвили и русские играют на жадности и зарабатывают деньги, они также играют на малых и больших амбициях и создают у отдельных оппозиционеров ложные иллюзии, что те смогут добиться того, чего не удалось достичь никому другому, но для этого необходимо отстраниться от других и регулярно их осуждать», – отметил он.

Выход из сложившейся ситуации – это единство, отмечает Саакашвили, которое, по его словам, не означает привлечение людей, дискредитировавших себя.

«Необходимо отказаться от иллюзии, что произойдет какое-то событие, например отказ в предоставлении статуса кандидата в ЕС, и неизвестная нам молодежь вновь выйдет (с протестом) ... Во-первых, я думаю, что Грузии статус будет предоставлен по геополитическим причинам, что ничего не изменит в повседневной жизни грузин, а во-вторых, не стоит рассчитывать на мифический молодежный протест», – добавил он.

Восстановление территориальной целостности Азербайджана и уклон Армении в сторону Запада разрушили основную парадигму России на Южном Кавказе, продолжает заключенный экс-президент.

«У России больше нет поддержки ни одной из трех стран Кавказа, поэтому, что бы ни говорили говорящие головы оппозиции, я уже здесь и собираюсь активно заниматься объединением всех порядочных людей, в том числе массовым привлечением в новых людей. Я сам многому научился на своих кадровых ошибках, в заключении ясно увидел, кто есть кто, и намерен не только сам освободиться, но освободить всю страну от заключения», – написал Саакашвили.