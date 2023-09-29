С 2022 года наблюдается значительный рост экономической зависимости Грузии от России, отмечается в исследовании НПО Transparency International Georgia (TI).

В документе указано, что в первой половине 2023 года (январь-июнь) Грузия получила от России 2 миллиарда долларов дохода за счет денежных переводов, туризма и экспорта разных товаров, что в 1,6 раза больше показателя за январь-июнь 2022 года. В первом полугодии 2023 года поступления из России составили 14,2% экономики (ВВП) Грузии, тогда как в первом полугодии 2022 года этот показатель составлял 11,7%.

«Растущая экономическая зависимость от России опасна для Грузии, поскольку традиционно Россия использует экономические отношения как рычаг для политического давления на независимые страны», – отмечается в исследовании.

По данным TI за 6 месяцев 2023 года в Грузии было зарегистрировано 6539 российских компаний. Всего после начала войны в Украине было зарегистрировано 21 326 компаний. С марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано в 3 раза больше российских компаний, чем в 1995–2021 годах.

96% компаний, зарегистрированных в 2022–2023 годах – индивидуальные предприятия. Это свидетельствует о том, что часть граждан России переехала в Грузию с целью жить и заниматься бизнесом на длительное время.

За 6 месяцев 2023 года из России приехали 578 тысяч человек, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2022 года, но все же на 16% ниже допандемического показателя 2019 года.

Переезд российских мигрантов в Грузию привел к значительному увеличению денежных переводов. За 6 месяцев 2023 года денежные переводы из России в Грузию выросли на 50% и составили 1,1 млрд долларов, отмечается в исследовании.

Кроме того, за январь-июнь 2023 года экспорт Грузии в Россию увеличился на 34% и составил 344 миллиона долларов. Доля России в общем экспорте Грузии составила 11,3%, что на 1,3% больше показателя за январь-июнь 2022 года. Увеличение экспорта произошло главным образом за счет увеличения реэкспорта автомобилей.

Высокой зависимостью от российского рынка отличается и экспорт грузинского вина. За 6 месяцев 2023 года этот показатель увеличился на 41% и составил 82 миллиона долларов. На российский рынок приходится 65% экспорта грузинского вина, что самый высокий показатель с 2005 года.

За 6 месяцев 2023 года импорт из России увеличился на 31% и составил 927 миллионов долларов. Доля импорта из России в общем импорте Грузии составляет 12,9%, это самый высокий показатель с 2007 года.

Также за 6 месяцев 2023 года увеличился импорт нефтепродуктов из России – на 75%. По сравнению с периодом до начала войны в Украине импорт нефтепродуктов увеличился в 5 раз.

Импорт газа из России в январе-июне 2023 года увеличился на 119%, а доля российского газа во внутреннем потреблении Грузии составила 24%, тогда как в январе-июне 2022 года она составляла 11,6%. Доля российской электроэнергии во внутреннем потреблении Грузии составила 0,1%, поскольку в январе-июне Грузия фактически не потребляла импортированную электроэнергию.

В 2022 году из России в Грузию поступили прямые иностранные инвестиции в размере 108 миллионов долларов – это рекордный годовой показатель. За январь-июнь 2023 года объем инвестиций из России увеличился в 7 раз и составил 56 миллионов долларов, из них 27 миллионов долларов было инвестировано в сферу финансовой и страховой деятельности, а 18 миллионов долларов — в сферу недвижимости.

Организация рекомендует властям снизить экономическую зависимость от России до минимума.

«Чтобы сократить торговлю с Россией, правительству Грузии следует начать более активно и оперативно работать над заключением соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас пока нет такого соглашения. Поскольку диверсификация рынка экспорта вина является сложной задачей, которую невозможно решить быстро, правительству необходимо разработать стратегический план по снижению зависимости от российского рынка в ближайшие годы. Помощь из государственного бюджета не должна предоставляться предприятиям, которые способствуют растущей экономической зависимости от России», — говорится в отчете.