В Грузии стали чаще болеть гриппом в октябре

В Грузии «необычная ситуация» с точки зрения распространения сезонных вирусов – случаи гриппа стали чаще фиксировать в октябре, заявил в интервью информационному агентству Interpressnews медицинский директор Центральной детской больницы Иашвили Иване Чхаидзе:

«Повышение числа случаев (гриппа) ожидается с ноября, хотя в этом году Национальная лаборатория Лугара уже регистрирует случаи вируса гриппа. До 2019 года в октябре вирусом гриппа у нас болели редко, а сейчас в стране наблюдаются оба типа вируса гриппа – тип А и тип В. Изменилась «сезонность» вируса гриппа, после пандемии, в 2022 году наблюдался рост числа заболеваний гриппом даже летом».

В Грузии и сейчас ожидается рост случаев заболевания, говорит Чхаидзе.

«У нас есть уникальная возможность обеспечить бесплатной вакциной группы риска. Это очень комфортно для населения. В этом году закуплено 200 000 вакцин, а вакцинировать представителей групп риска можно будет со второй половины октября. Когда мы говорим о сезонных вирусах, особый акцент делаем на гриппе, он самый тяжелый вирус с риском осложнений», - отметил Чхаидзе.

Согласно последним данным Национального центра по контролю заболеваний среди циркулирующих вирусов 7% составляют коронавирусы, так же наблюдается рост случаев заболевания риновирусами, говорит директора Центральной детской больницы Иашвили.

«В 2023 году мы наблюдаем необычный рост числа риновирусов по сравнению с годами до пандемии, в этом году циркулирует слишком много риновирусов. Риновирус – не вызывает тяжелого течения заболевания. Что касается коронавируса, по данным центра Лугара, коронавирус никуда не исчез. Даже летом у нас были случаи заражения коронавирусом. На данном этапе в стране все еще циркулирует штамм «Омикрон». Летальные случаи крайне редки, никакой опасности коронавирус для страны не представляет», - отметил Чхаидзе.