Омбудсмен Грузии обжалует «палаточный закон» в Конституционном суде

После наложения президентского вето на «палаточный закон» Народный защитник Грузии намеревается обжаловать его в Конституционном суде. Леван Иоселиани считает, что новые правила нарушают свободу слова, и принятие закона «отбросит страну назад», сообщает ТВ «Пирвели».

5 октября парламент Грузии одобрил законопроект «О собраниях и манифестациях» в трех чтениях. Согласно поправкам, участникам собрания и демонстрации запрещается возводить временные сооружения, если их расположение: представляет опасность для участников собрания, демонстрации или других лиц; препятствует охране общественного порядка и безопасности полицией; вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации; это не связано с проведением собрания или демонстрации.

17 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на т.н. «палаточный» закон. Решение же Народного защитника высоко оценивают грузинские активисты:

«Это важное политическое заявление. Однако в этом случае следует учитывать, что, если Народный защитник займет подобную позицию и в других важных для страны вопросах, предпримет более смелые шаги, это будет хорошо для него, для будущего этой страны и нашей борьбы за свободу», - сказал активист Никуша Парулава.