Сборная Грузии по мини-футболу уступила ОАЭ в серии пенальти

На проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионате мира сборная Грузии по мини-футболу уступила хозяевам в серии пенальти со счетом 2:3 (основное и дополнительное время матча закончилось вничью 1:1). Таким образом, в 1/4 финала турнира вышла сборная ОАЭ, сообщает Международная федерация мини-футбола (WMF).

Ранее Грузия в группе обыграла Гватемалу (6:0), действующих чемпионов мира, сборную Мексики (2:1) и Ирландию (10:1).

В плей-офф из группы вышла и сборная Азербайджана, соперником которой в 1/8 финала будет сборная Португалии.