В МИД РФ прокомментировали встречу премьеров Армении и Азербайджана в Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу премьер-министров Армении и Азербайджана, которая состоялась неделю назад в Грузии при участии грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.



«Любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном, мы только приветствуем. Вот все то, что идет на пользу сторонам и региону в целом», – сказала Мария Захарова на брифинге.



При этом она отметила, что российская сторона исходит из того, что «дорожной картой» нормализации двусторонних отношений остается комплекс договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 года, передает агентство «Новости-Армения».

«Он включает подписание мирного договора между двумя странами, разблокировку экономических, транспортных коммуникаций связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое», – указала Захарова.



Представитель МИД также подтвердила, что в ближайшее время в Москве готовы организовать трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.