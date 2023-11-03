В Абхазии футболист получил пожизненную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола самопровозглашенной республики Абхазия вынес пожизненную дисквалификацию игроку гальской команды «Самурзакан» Виталию Торуа. Ранее Торуа уже имел годовую дисквалификацию.

Теперь футболисту запретили принимать участие в любых мероприятиях и соревнованиях, организованных абхазской федерацией.

Инцидент произошел 26 октября во время матча «Самурзакана» с очамчирской командой «Ерцаху».

«На 75-ой минуте матча главный арбитр Касабиев С. назначил пенальти в ворота «Самурзакан» Гал. Не согласившись с решением главного судьи, игрок команды «Самурзакан» Виталий Торуа избил арбитра, сопровождая свои действия нецензурной бранью», – сказано в сообщении федерации.