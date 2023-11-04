Грузия экстрадировала в США разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола

Прокуратура Грузии заявила, что в США экстрадировано разыскиваемое по красному циркуляру лицо. По данным следствия, обвиняемый задержан по делу о мошенничестве - он присвоил криптовалюту в размере 70 млн долларов.

В ведомстве заявили, что обвиняемый разыскивался правоохранительными органами США за преступления транснационального характера, в особенности за мошенничество в крупных масштабах и отмывание денег, передает SOVA.

Задержанный был главой созданной им крупномасштабной преступной организации: в составе организованной группы обвиняемый создал, по меньшей мере, 20 мошеннических онлайн-инвестиционных платформ.