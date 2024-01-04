Главным тренером сборной Грузии по баскетболу стал Александр Дзикич

Сборную Грузии по баскетболу будет тренировать сербский специалист Александр Дзикич. Соответствующий контракт уже подписан с 52-летним специалистом – лучшим тренером лиги Израиля 2023 года. Руководить сборной он будет до 2025 года включительно, сообщает SOVA.

Должность главного тренера сборной с сентября оставалась вакантной, поскольку с завершением прошлого чемпионата мира срок контракта с греческим специалистом Илиасом Зуросом истек.

Анатолий Бойса и Манучар Маркоишвили будут помощниками Александра Дзикича в сборной Грузии. В последние годы они работали на этой должности вместе с Илиасом Зуросом. Бойса - главный тренер клуба «Рустави» в Суперлиге Грузии, а Маркоишвили - помощник Саши Обрадовича в клубе Евролиги «Монако».