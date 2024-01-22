ПАСЕ обсудит вопрос о полномочиях делегации Азербайджана

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру, которая может привести к ограничению прав Азербайджана.

«Сегодня на сессии ПАСЕ было предложено оспорить полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ по существу в связи с невыполнением взятых на себя обязательств, а также недостатком сотрудничества. ПАСЕ проведет дебаты и примет решение по этому вопросу в среду», – говорится в официальном сообщении Совета Европы.

Как пишет «Европейская правда», процедуру формально инициировал глава группы социал-демократов и руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Франк Шваббе. Он обвинил Азербайджан в преследовании оппозиции, массовых нарушениях прав человека в Карабахе и выразил уверенность, что «нет других способов повлиять», кроме ограничения прав азербайджанцев в ПАСЕ.

«Есть прямая ответственность азербайджанской делегации за то, что наши представители не могли посетить политических заключенных и Лачинский коридор, а также не были приглашены на наблюдение за выборами», – добавил он.

Согласно правилам, в поддержку обжалования в зале должно было встать не менее 30 депутатов, это произошло. Теперь вопрос будет направлен в мониторинговый комитет для подготовки доклада, и в один из следующих сессионных дней ПАСЕ решит, накладывать ли санкции на Азербайджан, и какие именно.

Это обжалование по содержательным причинам идентично тому, которое применяли ранее к России, до ее исключения из Совета Европы.