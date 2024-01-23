В Баку отвергли «необоснованные обвинения» Жозепа Боррель

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировали заявления, сделанные главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем.

Европейский политик сказал, что Азербайджан должен вернуться к предметному урегулированию отношений и мирным переговорам с Арменией. Кроме того, по его словам, главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией в связи с высылкой ее дипломатов из Азербайджана.



«Недавние территориальные требования президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном», – заявил Жозеп Боррель.

В Баку в ответ заявили, что отвергают «необоснованные обвинения в адрес Азербайджана». По словам спикера азербайджанского МИДа Айхана Гаджизаде, глава дипломатии ЕС «не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует милитаристскую и агрессивную политику в отношении Азербайджана».

«Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией», – сказал Гаджизаде.

По его словам, «заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с высылкой дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий высланных из Азербайджана французских дипломатов».