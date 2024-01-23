В Баку отвергли «необоснованные обвинения» Жозепа Боррель

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировали заявления, сделанные главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем.
Европейский политик сказал, что Азербайджан должен вернуться к предметному урегулированию отношений и мирным переговорам с Арменией. Кроме того, по его словам, главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией в связи с высылкой ее дипломатов из Азербайджана.
«Недавние территориальные требования президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном», – заявил Жозеп Боррель.
В Баку в ответ заявили, что отвергают «необоснованные обвинения в адрес Азербайджана». По словам спикера азербайджанского МИДа Айхана Гаджизаде, глава дипломатии ЕС «не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует милитаристскую и агрессивную политику в отношении Азербайджана».
«Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией», – сказал Гаджизаде.
По его словам, «заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с высылкой дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий высланных из Азербайджана французских дипломатов».
- В ноябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в провоцировании конфликтов на Кавказе путем вооружения Армении. В конце декабря МИД Азербайджана заявил, что два французских дипломата должны покинуть страну из-за действий, «несовместимых с их дипломатическим статусом». В ответ Министерство иностранных дел Франции объявило двух сотрудников посольства Азербайджана персонами нон грата.
- Кроме того, в Азербайджане задержан французский бизнесмен Мартен Риан. По информации местных СМИ, его обвиняют в «шпионской деятельности в пользу Главного управления внешней разведки Франции».
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