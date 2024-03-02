Поступить в магистратуру в Грузии можно будет без единых нацэкзаменов

Поступить в магистратуру в Грузии можно будет без сдачи единых нацэкзаменов, сообщил глава Минобразования. Георгий Амилахвари уточнил, что речь идет о поступлении на годичную магистерскую программу. Но если студент не хочет оплачивать свое обучение и желает получить грант, то в этом случае ему придется сдать национальные экзамены.

«Скажу вам заранее, что эта <> годичная магистерская программа, будет иметь одно важное нововведение: приступить к учебе на ней можно будет без сдачи национальных экзаменов. Однако если абитуриент захочет получить грант, только в этом случае ему придется сдавать национальные экзамены», - отметил Амилахвари.

Кроме того, по новому приказу министра, программа бакалавриата может стать трехлетней, а магистратура - однолетней. Сегодня студенты учатся четыре года на бакалавриате и два - на магистратуре. Однако эта норма сначала коснется только некоторых направлений, пишет SOVA.

На первом этапе, отметил Амилахвари, в случае с бакалавриатом это коснется студентов бизнес-направления (бизнес, менеджмент). Министр добавил, что если студент захочет пройти годичную магистерскую программу, он столкнется с ограничением: учеба в докторантуре для него будет лимитирована.