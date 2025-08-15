Мир и процветание на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии - Джо Уилсон

Член Палаты представителей США, конгрессмен Джо Уилсон прокомментировал прошедшие переговоры между китайской компанией Zhongbo Group и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, по возможности инвестирования в государство. На своей странице в социальной сети X американский политик написал:
«Антиамериканский режим "Грузинской мечты" хвастается на своей пропагандистской станции тем, что ищет энергетические «инвестиции» у Коммунистической партии Китая. Китай пытается исключить США из Среднего коридора. Мир между Арменией и Азербайджаном — это большой шаг, но мир и процветание на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии!»
- 14 августа Минэкономики опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что китайская энергетическая компания Zhongbo Group рассматривает возможности инвестирования в Грузию. Как сообщает глава ведомства Мариам Квривишвили на встрече с китайской компанией она обсудила инвестиционный климат в энергетическом секторе Грузии, стратегию его развития, реформы и важные проекты.
- 9 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали совместную декларацию о «Пути Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Договором предусматривается создание железнодорожной ветки, нефте-и газопровода, систем оптико-волоконной связи на 32-километровом отрезке территории Армении, разделяющим Азербайджан и Нахичевань.
