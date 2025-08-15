Мир и процветание на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии - Джо Уилсон

Член Палаты представителей США, конгрессмен Джо Уилсон прокомментировал прошедшие переговоры между китайской компанией Zhongbo Group и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, по возможности инвестирования в государство. На своей странице в социальной сети X американский политик написал:

«Антиамериканский режим "Грузинской мечты" хвастается на своей пропагандистской станции тем, что ищет энергетические «инвестиции» у Коммунистической партии Китая. Китай пытается исключить США из Среднего коридора. Мир между Арменией и Азербайджаном — это большой шаг, но мир и процветание на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии!»