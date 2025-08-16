Трамп: встреча с Путиным была продуктивной, но «сделка» не состоялась

В Анкоридже прошла короткая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Путина, в течение которой не было представлено конкретной информации относительно потенциальных договоренностей, которые во время переговоров могли быть достигнуты.

По словам президента США Трампа, встреча была продуктивной. Вместе с тем, он подчеркнул, что "сделка" не состоялась. В свою очередь президент России Владимир Путин в своем выступлении на пресс-конференции несколько раз сказал, что во время переговоров стороны пришли к "соглашениям".

Оба лидера отказались отвечать на вопросы журналистов.

Открывая пресс-конференцию, президент России Владимир Путин заявил о том, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Он подчеркнул близкое соседство США и России, напомнил о союзнических отношениях между двумя странами во время Второй мировой войны, делая явный акцент на сотрудничестве двух стран в прошлом и возможности сотрудничества в будущем. Он упомянул "соглашения", которые были достигнуты в ходе переговоров, которые могут стать, по его словам, отправной точкой для улучшения отношений. Говоря о войне в Украине, российский лидер повторил свой известный тезис о том, что для достижения мирного соглашения необходимо устранить коренные причины конфликта.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу продуктивной, по его словам, был достигнут прогресс. Тем не менее, "сделка не состоялась". Дональд Трамп назвал "замечательными" свои отношения с Владимиром Путиным и сообщил, что они достигли согласия по нескольким пунктам, но по двум самым важным - не достигли. Он сообщил, что он намерен связаться с лидерами стран НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Под занавес пресс-конференции Дональд Трамп сообщил, что он, скорее всего, встретится с Владимиром Путиным в недалеком будущем, на что российский лидер ответил приглашением посетить Москву. "Я в этом не уверен, но это может произойти", - ответил Дональд Трамп.