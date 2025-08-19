Обзор грузинской прессы

Грузинская оппозиция, бойкотирующая выборы в органы местного самоуправления, всё чаще озвучивает призыв к гражданам вместо голосования принять участие в митинге 4 октября. Один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе вновь заявляет, что люди могут выбрать из 3 вариантов.

«Один из них – пойти на так называемый избирательный участок и принять участие в «российской спецоперации». Второй – решить, что это не их дело, и остаться дома... Третий – выйти на улицы. Мы призываем всех выйти 4 октября на улицы. Это важная дата», - цитирует Саникидзе газета «Резонанси».

Между тем, последний метод противостояния правящей партии некоторые аналитики считают заведомо провальным. Экс-госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили называет действия части оппозиции подарком «Грузинской мечте»:

«Выборы состоятся. Те, кто идёт на них, пойдут спокойно и мирно и проголосуют. Параллельно с этим «Национальное движение», вероятно, приведёт своих сторонников на Руставели. Людей, наверное, будет много, но на результаты это не повлияет. Итоги выборов уже подведены, потому что значительная часть оппозиции не участвует в выборах. Это серьёзный удар по грузинской демократии и подарок «Мечте». Пройдёт 4 октября и 10-го никто обо всём этом не вспомнит. В Грузии установится спокойный авторитаризм, примерно такой же, как в Казахстане, Киргизии и т.д. Мир признает Грузию одним из примеров авторитарного правления, не более того. Это будет на совести ЕНД», — говорит Паата Закареишвили.

Политолог Ираклий Мелашвили тоже не видит причин ждать масштабный протест, который сможет повлиять на протекающие процессы. Однако, как говорит респондент газеты «Квирис палитра», существует фактор, который предугадать невозможно:

«Думаю, ничего не произойдёт, и мы получим ещё большую фрустрацию населения, прежде всего оппозиционно настроенного. Пока всё идёт именно так. Однако у «Мечты» удивительный талант вызывать протесты буквально из воздуха. Так что не исключаю, что они выкинут что-то, что сведёт людей с ума (и они выйдут протестовать), но это будет не заслугой оппозиции. Это снова будет «заслугой» власти, как это было в случае с заявлением Кобахидзе 28 ноября», - считает респондент издания.

************

«Порт Анаклия является важной частью «Среднего коридора», он может укрепить стабильность евразийских промышленных поставок», — заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянь в интервью информационному интернет изданию BusinessPressNews. Дипломат в очередной раз подтвердил, что Китай заинтересован в развитии порта, являющегося важной основой для будущего сотрудничества:

«Порт Анаклия является важной частью «Среднего коридора», он может укрепить стабильность евразийских промышленных поставок. Порт Анаклия оказывает значительное влияние на Китай, Грузию и страны, расположенные вдоль «Среднего коридора». В настоящее время Китай, Грузия, Европа и все стороны коридора позитивно оценивают его развитие, что закладывает важную основу для будущего сотрудничества», — заявил посол.

Кроме того, в интервью изданию Чжоу Цянь подчеркнул, что Китай поддерживает выход большего количества китайских компаний на грузинский рынок:

«Китайские компании ведут активные переговоры с грузинской стороной. Мы поддерживаем участие китайских компаний в этом проекте на рыночных принципах. Мы приветствуем и поддерживаем приход в Грузию большего числа китайских компаний в будущем для инвестирования и сотрудничества в новых энергетических ресурсах, туризме и других сферах, благодаря чему Китай внесет вклад в экономическое и социальное развитие Грузии», — заявил посол Китая.

В последние месяцы власти Грузии ведут активные переговоры с разными китайскими компаниями. К примеру, 14 августа Минэкономики сообщило, что энергетическая компания Китая – Zhongbo Group рассматривает возможности инвестирования в Грузию. Как сообщала глава ведомства Мариам Квривишвили, на встрече с китайской компанией она обсудила инвестиционный климат в энергетическом секторе Грузии, стратегию его развития, реформы и важные проекты. Член Палаты представителей США, конгрессмен Джо Уилсон тогда назвал это «попыткой Китая исключить США из Среднего коридора»

************

Правительство полностью изменило механизм субсидирования урожая винограда. В рамках «Ртвели 2025» государство закупит «излишки винограда», на которые не будет спроса со стороны частного сектора, приобретёт его государственное предприятие ООО «Компания по управлению урожаем». Частным винодельческим компаниям больше не будут предоставляться субсидии. Соответствующие изменения внесены в постановление грузинского правительства от 4 июля 2025 года «О мерах, реализуемых для организованного проведения сбора урожая 2025 года». Изменение подхода к субсидированию винограда готовилось давно, говорит бывший глава Национального агентства вина Георгий Саманишвили.

«Безусловно, правильно и очень хорошо, что был предпринят этот шаг. Ещё одна примечательная деталь: цена была объявлена до начала сбора урожая, чего раньше не было, именно из-за этого фермеры всегда были недовольны. Я считаю, что субсидирование было большой ошибкой, которую мы совершали годами... Похоже, государство осознало необходимость, что косвенные субсидии — неразумное решение и должны быть отменены. Для фермеров, по сути, ничего не меняется, просто устаревшая, бесполезная система прекратила свое существование. Для виноделов тоже больших изменений не предвидится», — цитирует Георгия Саманишвили информационное интернет издание Interpressnews.

Многие виноделы тоже поддерживают отмену субсидий для частных компаний, среди таких Заза Джакели – соучредитель Jakeli Organic Vineyard and Wines.

«Я всегда негативно относился к существующей системе, поскольку считал, что субсидии и зависимость от государства – это бремя для людей, которое делает их ленивыми и зависимыми от других. Я лично занимаюсь производством натурального вина, у меня нет продукта, который субсидируется», — говорит Заза Джакели.

Заявления авторов постановления о том, что с отменой субсидий мотивация виноградарей и виноделов к производству качественного винограда повысится – «это красиво преподнесённое предложение, мало соответствующее действительности», говорит фермер Темур Кикалишвили в интервью изданию BusinessPressNews.

«Если посмотреть правде в глаза – значительная часть из них до сих пор борется за выживание, и в этом отношении ничего не изменится. Уход за виноградниками по-прежнему остаётся сложным и убыточным направлением. Цены должно устанавливать не государство, а рынок, и если система будет работать правильно, то так и будет, но у нас всё иначе. Проблема именно в отсутствии единой системы и неэффективно организованной структуре, что особенно болезненно сказывается на низших слоях населения, занятых в этой сфере. Если говорить короче и яснее, поддержка крестьянина не в интересах государства», - заявил фермер.

Подписывайтесь на нас в соцсетях