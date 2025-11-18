Совбез ООН одобрил план США по установлению мира в Газе

В понедельник Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, основные положения которой базируются на мирном плане для Газы, выдвинутом президентом США Дональдом Трампом.

Резолюцией, предложенной Соединенными Штатами, предусматривается создание Международных стабилизационных сил, в составе которых будут военнослужащие нескольких арабских стран, «Совета мира», осуществляющего временное управление территорией, возглавляемого Дональдом Трампом. В резолюции также говорится о возможности создания палестинского государства при условии соблюдения нескольких предварительных условий.

Резолюция принятая при поддержке 13 членов Советов безопасности и 2 воздержавшихся - России и Китая, рассматривается наблюдателями как серьезная дипломатическая победа администрации Дональда Трампа.

«Это момент исторических пропорций», - написал на своей странице в социальной сети президент США Дональд Трамп. Представитель Алжира в ООН Амар Бенджама, представлявший арабские страны во время обсуждения резолюции, поблагодарил президента Трампа за его роль в достижении перемирия в Газе, подчеркнув, что справедливый мир на Ближнем востоке невозможен без создания палестинского государства.

Одобрение резолюции было под вопросом из-за позиции России, которая некоторое время назад предложила свой вариант резолюции с акцентом создании палестинского государства, однако поддержка американской версии резолюции арабскими и мусульманскими странами предопределила ее успех.

Согласно резолюции, международный контингент будет ответственен за демилитаризацию сектора Газа, изъятие оружия у вооруженных групп, обеспечение безопасности в Газе и охрану границ. В понедельник радикальная палестинская группировка Хамас подвергла резолюцию критике, объявив, что международный контингент не будет нейтральной силой, выступит на «стороне оккупации», если он попытается разоружить ее.

Резолюция представляет Международным стабилизационным силам прибегать ко всем необходимым мерам для выполнения своих миссии, что подразумевает санкцию на применение оружия. После перехода Газы под контроль международного контингента, израильская армия покинет ее территорию.