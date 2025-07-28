«Аэрофлот» из-за сбоя в работе систем отменил более 40 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» утром в понедельник сообщила об отмене более 40 рейсов, объяснив это сбоем в работе информационных систем. Ответственность за атаку на системы «Аэрофлота» взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

В московском аэропорту Шереметьево, где базируется «Аэрофлот», по сообщениям телеграм-каналов, возник затор, там собрались сотни пассажиров отменённых рейсов, которые не могут вылететь из Москвы.

Обменять билет или вернуть деньги за него можно только через колл-центр, сообщили в «Аэрофлоте». Представители авиакомпании просят пассажиров отменённых рейсов покинуть Шереметьево.

Отменены в частности рейсы в Екатеринбург, Челябинск, Ставрополь, Минеральные Воды, несколько рейсов в Санкт-Петербург, ряд других городов России, а также Минск и Ереван.

Авиакомпания не сообщала о том, с чем связан сбой в работе информационных систем. В «Аэрофлоте» заявили, что «команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов», цитирует сообщение «Настоящее Время».

Хакеры из двух группировок при этом заявили, что в ходе операции, которая продолжалась около года, проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также к записям телефонных разговоров внутри компании. Согласно утверждениям, хакерам удалось уничтожить тысячи серверов авиакомпании, «скомпрометировать все критические корпоративные системы» и получить контроль над персональными компьютерами руководства компании. В «Аэрофлоте» эти утверждения пока не комментировали.

Silent Crow ранее брала на себя ответственность в частности за взлом базы данных Росреестра.

На прошлой и позапрошлой неделях рейсы «Аэрофлота», как и ряда других компаний, отменялись или переносились из-за угрозы ударов украинских беспилотников. В московских аэропортах неоднократно вводились ограничения на приём и вылет самолётов.