Активист Давид Хомерики приговорен к 4 годам и 6 месяцам заключения

Суд признал активиста Давида Хомерики виновным в «подготовке к преступлению», а конкретнее, в «перевозке или размещении взрывчатого или иного устройства, опасного для жизни и здоровья». Судья Нино Галусташвили приговорила его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. В своем заключительном выступлении Хомерики сказал:

«Это полный абсурд и глупость. Я не признаю преступления, которого не совершал, – у прокуратуры нет против меня никаких доказательств. Но, несмотря на это, прокурор в каждом слове повторяет о придуманных им так называемых коктейлях Молотова, о которых у меня нет никакой информации».

Он ещё раз напомнил суду, что считает допрошенных по его делу свидетелей - сотрудников полиции, которые применили к нему психологическое и физическое насилие во время задержания, «лжесвидетелями».

26-летний музыкант Давид Хомерики был задержан вместе со своим братом Зукой Хомерики 2 декабря 2024 года на улице Тамарашвили около 9:00 утра. Полиция утверждает, что они искусственно перекрыли дорогу и не выполнили наше требование правоохранителей. Суд над Зукой Хомерики состоялся вскоре после его задержания, он был признан виновным и ему был объявлен устный выговор.

Согласно материалам следствия, после административного ареста Давид и его брат были подвергнуты обыску, и именно тогда в рюкзаке Давида были обнаружены бутылки с зажигательной смесью. После этого к делу подключилась криминальная полиция. 2 декабря братья Хомерики были среди протестующих на проспекте Чавчавадзе в Ваке после того, как полиция начала разгонять демонстрантов на Руставели и преследовала их по улицам. Несколько человек были избиты и задержаны в вестибюле станции метро «Руставели».