В ALDE ответили на заявления спикера парламента Грузии о деле Элисашвили

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), одна из крупнейших политических сил в Европейском парламенте, отреагировал на заявления спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, который в последнее время неоднократно призывал их дистанцироваться от оппозиционного политика Алеко Элисашвили.

«Конечно, либерал-демократы не оправдывают эти действия – это, само собой разумеется. Точно так же, как мы никогда не оправдывали насилие против мирных протестующих или применение химического оружия против граждан», — говорится в заявлении ALDE, опубликованном в социальной сети X.

Алеко Элисашвили был задержан утром 29 ноября в канцелярии Тбилисского городского суда – это стеклянное здание на территории суда, соединённое с основным корпусом.

По данным МВД, Александр Элисашвили «с помощью молотка разбил стекло фасада канцелярии Тбилисского городского суда, проник внутрь, где разлил бензин по периметру, в том числе на технику, документы, и попытался поджечь здание». Его задержали на месте сотрудники службы судебных приставов, которым Элисашвили «оказал сопротивление с использованием имевшегося при нём огнестрельного оружия и нанёс физическое повреждение».

1 декабря Тбилисский городской суд заключил политика Алеко Элисашвили, обвиняемого в «попытке совершения террористического акта», под стражу в качестве меры пресечения. Сам Алеко Элисашвили, которому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сказал в суде, что хотел устроить поджог «из-за той несправедливости, репрессий и насилия, которые существуют в этой стране».

Элисашвили говорит, что он никогда не был ни членом ALDE, ни «Лело». При этом его партия, «Граждане», входила в объединение «Сильная Грузия – Лело», а сам Элисашвили был кандидатом в вице-мэры Тбилиси на муниципальных выборах 2025 года.