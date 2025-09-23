Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговых соглашений с Узбекистаном и Казахстаном на сумму более 12 миллиардов долларов на фоне усилий Белого дома по углублению экономических связей с Центральной Азией.

Локомотивы и самолеты

Казахстан приобретет 300 локомотивов за 4,2 млрд долларов у базирующейся в Пенсильвании компании Wabtec Corp. Это крупнейшая в истории сделка по поставке локомотивов, говорится в распространенном 22 сентября заявлении министерства торговли США.

«Эта знаменательная сделка способствует созданию рабочих мест в производственной сфере США и ускоряет рост, расширение возможностей и укрепление связей между Америкой и Центральной Азией», — заявил министр торговли Говард Лютник во время церемонии подписания соглашения в Нью-Йорке с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Официальная Астана сообщает, что соглашения с американской компанией Wabtec «предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание». Локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan работает в Астане с 2009 года.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Токаевым, который находится в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Узбекистан между тем согласился приобрести до 22 самолетов у компании Boeing из Вирджинии, сообщила американская авиастроительная компания.

Государственный перевозчик «Узбекистон хаво йуллари» приобретет 14 самолетов с возможностью покупки еще восьми, говорится в заявлении Boeing.

Узбекский перевозчик в свою очередь сообщил, что контракт с компанией Boeing подразумевает поставку 14 широкофюзеляжных самолётов Boeing 787−9 Dreamliner и восьми воздушных судов данного типа опционом (опцион — право покупки самолётов по согласованной цене).

«Сделка является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей авиакомпании. Поставки начнутся с 2031 года», — сообщила пресс-служба «Узбекистон хаво йуллари».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Нью-Йорке, он принял участие в церемонии подписания документов с компанией Boeing.

В публикации на платформе TruthSocial Трамп оценил стоимость 22 самолетов более чем в 8 миллиардов долларов.

«Ранее в этом месяце я разговаривал с глубокоуважаемым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Хочу поздравить президента Мирзиёева с подписанием ВЕЛИКОЙ сделки с Boeing! На сумму более 8 миллиардов долларов Uzbekistan Airways приобретает 22 самолета 787 Dreamliner. Это создаст более 35 000 рабочих мест в Соединённых Штатах. Президент Мирзиёев — человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами», — написал Трамп.

Какой интерес представляет центральная Азия для США?

Трамп стремится укрепить торговые и инвестиционные связи с богатой ресурсами Центральной Азией, чтобы сократить зависимость США от Китая в поставках критически важных минералов, включая редкоземельные элементы.

Во время своего визита в ООН Токаев встретится с руководителями нескольких американских компаний. Встреча организована Торговой палатой США, которая ранее в этом месяце направила в Казахстан торговую миссию из руководителей 25 американских компаний. Это была крупнейшая в истории страны бизнес-делегация в центральноазиатскую страну.

В следующем месяце палата организует свою первую бизнес-миссию в соседний Узбекистан. Ранее в этом месяце Трамп поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудили инвестиции. В конце августа он направил в Ташкент специального посланника по глобальному партнерству Паоло Замполли для встречи с Мирзиёевым.

«Очевидно, что Узбекистан — ценный партнер США, и не только в Центральной Азии — и администрация Трампа уделяет первостепенное внимание взаимодействию по политическим, экономическим и вопросам безопасности на самом высоком уровне», — написала в социальных сетях после телефонного разговора Трампа с Мирзиёевым Брианна Тодд, занимавшая пост директора по делам Центральной Азии в Совете национальной безопасности с 2023 по 2025 год.

Казахстан и Узбекистан обладают залежами нефти, газа, урана и редкоземельных элементов, а также другими природными ресурсами. Американские нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron вложили крупные суммы в нефтегазовый сектор Казахстана, но в остальном американские компании избегали региона на протяжении более чем трёх десятилетий независимости.

Сейчас, в связи с растущим спросом США на уран и редкоземельные металлы и стремлением Белого дома к укреплению экономических связей с Центральной Азией, могут быть заключены новые сделки.

Интерес Трампа к региону обусловлен активизацией инвестиций Китая в добывающую промышленность Центральной Азии. Эксперты утверждают, что страны Центральной Азии стремятся привлечь инвестиции США, чтобы уравновесить влияние Китая и России.

Администрация Трампа продемонстрировала решимость использовать инструменты экономической политики, в том числе Экспортно-импортный банк (Export-Import Bank), подразделение правительства США, которое занимается кредитованием внешней торговли, и Корпорацию развития и финансов (Development and Financial Corp, DFC), отвечающую за инвестиции за рубежом.

Экспортно-импортный банк поддержал сделку Wabtec по железнодорожным проектам в Казахстане, предоставив кредит в размере 400 миллионов долларов.

