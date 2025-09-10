В Грузии ждут заседания Хельсинской комиссии США. На слушаниях под названием «От партнёрства к проблеме: антиамериканский поворот Грузии» в качестве докладчиков выступят пятый президент Саломе Зурабишвили и экс-минобороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Представители прозападной общественности в Грузии ожидают, что намеченные слушания также ускорят продвижение двухпартийного закона MEGOBARI.

– Это была Саломе Зурабишвили, президент Грузии, – представила гостя ведущая утренней программы NPR (Общественное национальное радио США) после её пятиминутного интервью, в котором она объяснила, почему по-прежнему считает себя легитимным президентом.

«Я легитимирована в глазах народа. Я здесь, в Вашингтоне нахожусь по очень важной причине: я представлю народ и его волю к продолжению пути, который он выбрал после обретения независимости. И этот курс был четко прозападным. Кроме этого, я выступаю за еще одно очень важное желание грузинского народа – увидеть объединенную оппозицию».

В этом же интервью Саломе Зурабишвили рассказала, какие вопросы она будет педалировать, встречаясь с американскими политиками, в том числе и в Хельсинской комиссии:

«Россия не смогла достичь успеха агрессией в Украине за эти 3,5 года. Но она успешно продвигается в Грузии, более тихим способом – с ее прокси - грузинским правительством. Они поняли, что военная агрессия обходится дорого, и она неэффективна. Вот они и тестируют альтернативную политику: фальсифицированные выборы, прокси-правительство, нарастающее экономическое и финансовое влияние - все это может стать новой моделью для России для расширения своего влияния».

Перед слушаниями в Хельсинской комиссий она провела ряд встреч с американскими политиками в конгрессе. Она, как представитель «Платформы сопротивления» грузинской прозападной оппозиции, заинтересована в продвижении законопроекта MEGOBARI act. Он, как сказано в повестке дня сегодняшних слушаний, «призван помочь народу Грузии в его стремлении сохранить независимость и давние взаимовыгодные отношения с Соединёнными Штатами». А главный вопрос, на который будут искать ответы американские законодатели, выслушав в том числе Саломе Зурабишвили и Тину Хидашели, состоит в следующем:

«От партнёрства к проблеме - антиамериканский поворот Грузии. Грузия когда-то была ключевым партнёром США и маяком свободы на Кавказе. Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» вновь втягивает страну в орбиту России и углубляет отношения с Китаем и другими противниками США. За последние несколько лет «Грузинская мечта» парализовала институты Грузии и ещё больше подорвала её суверенитет, привлекая китайские инвестиции и блокируя американскому бизнесу доступ к торговле по Среднему коридору и к редкоземельным минералам Центральной Азии. Они заключали в тюрьмы оппозицию, применяли насилие против мирных протестующих и отказывались расстаться с властью после выборов, которые многие считают нелегитимными. Это представляет непосредственную и серьёзную угрозу интересам США в регионе».

Один из представителей «Нацдвижения» Анна Цитлидзе от имени партии позитивно оценивает намеченные слушания:

«Несмотря на то, что нашей страной правит российское правительство, и из-за него мы больше не являемся стратегическими партнерами с США, грузинский народ заслуживает внимания со наших американских друзей. Мы ожидаем, что на этом заседании будет рассмотрена сложившаяся ситуация в Грузии, акцент сделают на MEGOBARI act, на санкциях для представителей «Грузинской мечты» и тех людей, которые им помогают сохранить режим».

От завышенных ожиданий предостерегают в парии «Гахария за Грузию». Явно недовольный критикой Саломе Зурабишвили, в том числе и из Вашингтона, за их участие в муниципальных выборах вместе «Сильная Грузия – Лело», кандидат на пост тбилисского сакребуло Георгий Шарашидзе сказал:

«Не думаю, что от этих двух персоналий [Саломе Зурабишвили и Тина Хидашели] будет зависеть решение Хельсинской комиссии в поддержку грузинского народа. Я эту поддержку связываю с тем, что в конгрессе находится двухпартийный MEGOBARI act, что он утвержден Палатой представителей. Это указывает на то, что там очень хорошо понимают, что нельзя оставлять грузинский народ в руках этого автократического режима «Грузинской мечты». Потому если и Сенат утвердит MEGOBARI act – это будет заслуга грузинского народа и выступление там бывшего или действующего должностного лица из Грузии в этом процессе не сможет сыграть какую-то особенную роль».

Тем более ничего не ждут от этого мероприятия и в «Грузинской мечте». Генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что для них Саломе Зурабишвили и Тина Хидашели - агентура Deep state. Обвинил Каладзе и американских политиков в двойном стандарте – почему Вашингтону можно, а Тбилиси нет дружить с Пекином? По словам Кахи Каладзе, все соседние с Грузией государства стремятся укреплять отношения с Китаем.

«Мы неоднократно поясняли, что стратегическое партнёрство и экономическое сотрудничество с Китаем крайне важны, и мы только приветствуем это. Что касается агентуры, её целей и мотивов, мы все это очень хорошо знаем. Они, как правило, враги страны, управляются извне и выполняют все указания внешних сил, готовы действовать против страны и народа», – подчеркнул Каха Каладзе.

А глава предвыборного штаба Каладзе, председатель парламентской комиссии по вопросам Евроинтеграции Леван Мачавариани вообще назвал цирком деятельность Хельсинской комиссии:

«Хельсинская комиссия превратилась обыкновенный цирк, когда вызывают туда то Гигаури, то директора Фонда Сороса, или же госпожу Зурабишвили, стипендиата Института Маккейна, то госпожу Хидашели, чье НПО [«Гражданская идея»] финансируется сепаратистами, я имею в виду Тайвань. И якобы они говорят от имени грузинского народа – это обыкновенный абсурд, цирк».

Между тем названный грузинским депутатом Мачавариани цирком Хельсинкская комиссия также известная как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, является независимой комиссией федерального правительства США. Более 45 лет (с 1976 года) Комиссия следит за соблюдением Хельсинкских соглашений и содействует обеспечению всеобъемлющей безопасности посредством продвижения прав человека, демократии, а также экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ, объединяющем 57 стран.

Действующим председателем комиссии является сенатор Роджер Уикер от штата Миссисипи. Сопредседатель - конгрессмен Джо Уилсон от Южной Каролины. Оба политика считаются приближенными к президенту Дональду Трампу.

Слушания Хельсинской комиссии начнутся 22:30 по тбилисскому времени.

