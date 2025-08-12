Апелляционный суд оставил в силе приговор Георгию Бачиашвили

Коллегия Апелляционного суда Грузии, рассматривавшая дело бывшего руководителя «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили, оставила без изменений обвинительный приговор Тбилисского городского суда — 11 лет лишения свободы.

Бачиашвили был признан виновным в присвоении криптовалюты основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на сумму 39.2 млн долларов США. Уголовное дело было возбуждено в 2023 году на основании заявления Иванишвили. Прокуратура обвинила экс-главу фонда в хищении и отмывании незаконных доходов.

6 июля 2023 года Тбилисский городской суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн лари. В марте 2025 года стало известно, что Бачиашвили тайно покинул страну, после чего был объявлен в розыск.

10 марта 2025 года суд заочно приговорил его к 11 годам тюрьмы. Кроме того, 1 мая суд обязал Бачиашвили выплатить Иванишвили до 9000 биткоинов, чья текущая стоимость превышает 850 миллионов долларов.

В конце мая Бачиашвили оказался в грузинской тюрьме. По данным Службы государственной безопасности, он был задержан вблизи участка государственной границы между Красным мостом и Садахло. Сам Бачиашвили утверждает, что его похитили за границей, насильно посадили на самолёт Georgian Airways и доставили в Грузию.

По информации СМИ, задержание произошло в Объединённых Арабских Эмиратах. По одной из версий, в обмен на содействие в аресте Бачиашвили Грузия согласилась поддержать кандидатуру шейхи Насер Аль Новаис из ОАЭ на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо действующего главы Зураба Пололикашвили.

11 июля в тюрьме на Бачиашвили напал один из заключённых и жестоко избил его. По словам бизнесмена, незадолго до инцидента начальник тюрьмы угрожал ему и требовал раскрыть данные банковских счетов и криптовалютных кошельков.

Против него также возбуждены ещё два уголовных дела — за незаконное пересечение границы и за неисполнение должностных обязанностей в связи с проектом Мтквари ГЭС в период его работы в «Фонде соинвестирования».