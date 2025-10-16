Кобахидзе: обучение в школах должно длиться 11 лет вместо нынешних 12

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что его команда планирует сократить срок обучения в школах с 12 до 11 лет.

«В ближайшее время мы представим ряд новых инициатив в других направлениях, и считаем, что в сфере образования также следует перейти на 11-летнюю школьную программу», – сказал Кобахидзе вечером 16 октября во время презентации проекта концепции реформы высшего образования.

«В этом направлении активно работает и Министерство образования», – добавил он.

Кобахидзе не уточнил, когда именно будет подготовлен проект изменений и с какого времени может начаться переход на новую систему.

В 2005 году парламент Грузии, где большинство принадлежало партии «Единое национальное движение», принял закон «Об общем образовании», установивший 12-летний срок обучения и определивший сроки перехода на новую систему. С 2008–2009 учебного года школьники Грузии обучаются по 12-летней программе.

Кобахидзе также заявил, что для получения степени бакалавра «трёх лет вполне достаточно почти для всех специальностей».

«Разумеется, медицина и аналогичные направления являются исключением. Во всех остальных случаях получить образование уровня бакалавриата можно за три года, а степень магистра – за один», – отметил он.

Представленный Кобахидзе проект «Концепции университетской реформы» включает, по видению правящей партии «Грузинская мечта», семь ключевых проблем в сфере высшего образования и пути их решения.