Кобахидзе: из-за желания уехать за границу образование не должно быть 12-летним

Грузинский премьер рассказал журналистам чем руководствовалась его команда, разрабатывая инициативу о сокращении 12-летних образовательных программ в школах на один год. Ираклий Кобахидзе отмечает, что в «Грузинской мечте» готовы к «здоровому диалогу» по данному вопросу.

«Если 11 лет достаточно, то нельзя добавлять 12-й год по какой-либо другой причине. Что касается желания продолжить обучение за рубежом, наша главная задача – это приоритет страны, чтобы грузинский студент получил качественное образование в Грузии. Именно этому служит план реформы, который мы представили», — сказал Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что для абитуриентов, желающих продолжить обучение за рубежом, может быть создана специальная программа:

«Если есть такое желание, для этого будут созданы все необходимые условия. В том числе мы можем позаботиться о введении 12-го класса в специализированных школах в Грузии. В противном случае есть альтернатива – ученик может поехать за границу, там закончить 12-й класс и, если захочет, продолжить обучение за рубежом уже с первого курса», — сказал Кобахидзе.

16 октября, Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что его команда планирует сократить срок обучения в школах с 12 до 11 лет. Кобахидзе не уточнил, когда именно будет подготовлен проект изменений и с какого времени может начаться переход на новую систему.