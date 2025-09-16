Армия обороны Израиля начала наземную операцию в Газе

В понедельник вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию по захвату города Газа, передает Axios. Сообщается, что сначала израильские военные нанесли авиаудары по Газе, после чего в город вошли танки.

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛ заявил изданию, что израильские военные вошли в Газу, и в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

Перед началом операции ЦАХАЛ призвал палестинцев покинуть город и переместиться на юг в «гуманитарные зоны». По последним данным, из Газы ушли около 300 тысяч человек. При этом, как отмечает The Jerusalem Post, около 700 тысяч человек остались.

Наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета. По данным источников Axios, Рубио сказал, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро.