Украинские дроны, предположительно, вновь атаковали Сочи. В городе объявлена тревога, включены сирены.

Система оповещения информирует об угрозе, связанной с беспилотниками. Отдыхающих срочно эвакуировали с пляжей, граждан просят немедленно покинуть побережье.

Россия и самопровозглашённая республика Абхазия совместным решением временно приостановили работу пропускного пункта «Псоу» на де-факто границе. Об этом сообщил начальник пограничного управления абхазской СГБ Рустам Латипов. Он пояснил, что мера принята из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

В районе «Псоу» образовалась пробка протяженностью примерно 2 километра. Абхазское МВД усилило на месте меры безопасности.

В самом Сочи работает система ПВО, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Временно приостановлены полёты в аэропорту города. Также приостановлены вылеты и в аэропорту Геленджика, который был открыт менее месяца назад после трёхлетнего перерыва, передаёт РБК.

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали территорию нефтебазы в Сочи. В ночь на 3 августа, в результате атаки украинских беспилотников, загорелась нефтебаза в Адлерском районе города.