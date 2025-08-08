Сильные осадки вызвали сход селя и подтопления в Абхазии

В самопровозглашённой республике Абхазия сильные осадки привели к стихийному бедствию.

В Рицинском реликтовом национальном парке сошёл сель, из-за чего на 13-м километре трассы в районе Голубого озера была перекрыта дорога. Стихийный поток снёс автомобиль и разрушил металлический аттракцион «Тарзанка». Пострадавших нет.

Как сообщил абхазскому телевидению директор парка Адамыр Багателия, на месте работают сотрудники парка и экстренных служб. Движение в направлении национального парка временно ограничено.

Из-за ливней также вышла из берегов река Псоу. По словам начальника поисково-спасательного отряда (ПСО) по охране Гагрского района Давида Бганба, пострадали близлежащие сёла. На место выехали представители администрации Гагрского района и сотрудники МЧС. Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на де-факто границе с Россией работает в штатном режиме.

Абхазский лидер Бадра Гунба был проинформирован о ситуации, связанной со сходом селя, перекрывшим дорогу на озеро Рица, и подтоплением сёл в результате выхода реки Псоу из берегов. Ему доложили, что жизни и здоровью детей, отдыхающих в детском лагере в селе Авадхара, ничего не угрожает.

Гунба поручил премьеру Владимиру Делба выехать на место происшествия, ознакомиться с обстановкой и представить предложения по ликвидации последствий стихии.