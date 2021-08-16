Авиаперевозчикам рекомендовано огибать пространство Афганистана

Разрешения на взлёты и посадки есть только у военных судов

Афганское управление гражданской авиации рекомендовало иностранным коммерческим лайнерам огибать воздушное пространство страны после того, как зарубежные правительства направили в Афганистан военные самолёты для эвакуации людей из страны, территорию которой взяло под контроль радикальное движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России).

Ни один коммерческий транзит через Кабул не может быть проконтролирован, подчёркивают в афганской авиаотрасли. Разрешения на взлёты и посадки сейчас есть только у военных бортов.

В аэропорту Кабула, где идёт эвакуация персонала зарубежных диппредставительств, по-прежнему находятся тысячи людей в отчаянной попытке улететь из страны. Аэропорт сейчас под контролем военных США.

В воскресенье отряды талибов заняли Кабул. После нескольких месяцев стремительного продвижения, начавшегося в мае этого года, боевики объявили, что вновь контролируют весь Афганистан.

Германский авиаперевозчик Lufthansa вскоре после предупреждения от афганских коллег объявил, что изменит маршруты всех своих рейсов через Афганистан до дальнейших уведомлений.

Публичный веб-сервис FlightRadar24, позволяющий в режиме реального времени отслеживать движение воздушных судов, отметил в Твиттере изменение маршрута ряда рейсов, в частности, сменили курс самолёт из Чикаго в Дели компании Air India и лайнер компании Terra Avia, который следовал в Дели из Баку.