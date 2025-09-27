Axios: Трамп отказал Зеленскому, просившему для ВСУ ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты Tomahawk, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет издание Axios, в ходе встречи с Трапом во вторник в Нью-Йорке Зеленский объяснял, что наличие таких ракет могло бы усилить давление на Россию и побудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров — возможно, даже без фактического применения этого вида оружия.

Источники Axios, знакомые с ходом встречи, подтвердили, что запрос касался именно ракет Tomahawk. Tomahawk — дальнобойная крылатая ракета. Для её применения необходимы соответствующие пусковые установки и инфраструктура — например, вертикальные пусковые установки на кораблях или подводных лодках, а также средства управления и наведения. В отсутствие таких платформ у Украины возможность непосредственного применения поставленных ракет была бы ограничена.

Зеленский в интервью Axios сказал: «Нам они нужны, но это не значит, что мы их будем применять. Потому что если у нас они будут, я думаю, это дополнительное давление на Путина, чтобы он сел и поговорил». Он также добавил, что применение таких ракет будет зависеть от поведения России.

Зеленский также отметил, что Трамп поддерживает идею симметричного ответа на удары по украинской инфраструктуре: «Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по их энергетике». То же, по его словам, относится к поражению складов вооружений и производственных объектов.





Трамп, тем не менее, отказал, и Tomahawk не был согласован для продажи странам НАТО от имени Украины.

Ракета Tomahawk, производимая компанией RTX, имеет дальность до 1 000 миль, что значительно превышает возможности американских РСЗО ATACMS (около 190 миль), которые активно используют ВСУ. Tomahawk обладает большей скоростью и боевой мощью по сравнению с украинскими дронами, которые способны наносить удары вглубь территории России, но часто сталкиваются с современными системами ПВО.

Украина обращалась к партнёрам с просьбами о дальнобойном оружии в течение последнего года. Киев также пытается развивать собственные дальнобойные решения — в том числе системы «Паляниця» и «Фламинго» — однако у них нет таких боевых характеристик, как у Tomahawk.

С американской стороны основными причинами отказа, по данным источников Axios, могли быть опасения эскалации конфликта и риск того, что передача ракет, способных по дальности достигать Москвы, приведёт к непредсказуемым последствиям. Кроме того, у США ограниченные запасы Tomahawk, пополнение которых занимает многие месяцы.