Азербайджан не будет участвовать в российском конкурсе «Интервидение»

Участие в песенном конкурсе «Интервидение-2025», который планируется провести 20 сентября в России, подтвердили 19 стран. Среди них не оказалось Азербайджана.

Как сообщили ТАСС в фонде «Традиции искусства», который занимается организацией конкурса, в нем примут участие Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР.

«Приглашения направлялись в ряд европейских стран, а также в США. Уже в этом году на конкурсе будут представлены все континенты, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий министерств», — рассказали организаторы.

В середине июня в телеграм-канале «Интервидения» публиковался список из 20 стран-участниц. Там были Азербайджан и ОАЭ, которые отсутствуют в обновленном списке. Зато в новом списке появился Мадагаскар.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Россию отстранили от участия в «Евровидении». В 2023 году Министерство культуры РФ решило организовать собственный песенный конкурс. На первом «Интервидении» Россию будет представлять Шаман (Ярослав Дронов). Финал конкурса пройдет на стадионе Live Arena в подмосковном Одинцово, пишет The Insider.