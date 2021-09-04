В Соединенных Штатах рассекретят материалы о терактах 11 сентября

Президент США подписал указ о рассекречивании в течение полугода документов о терактах 11 сентября 2001 года. Джо Байден считает, что общественной интерес к закрытым данным превышает возможный ущерб для нацбезопасности.

Раскрыть эти сведения Байден обещал еще во время предвыборной кампании. На этом же все 20 лет настаивают и родственники жертв терактов. Они считают, что к нападению причастна Саудовская Аравия. Большинство смертников были подданными королевства. Семьи погибших считают, что ФБР могло уничтожить эти доказательства, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти США и Саудовской Аравии эти обвинения отвергают.

11 сентября 2001 года джихадисты захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен на здание Минобороны в Вашингтоне и врезался в западное крыло Пентагона. Команда и пассажиры четвёртого самолета пытались отобрать управление у захватчиков. Лайнер упал в штате Пенсильвания.

В результате атак погибли почти три тысячи человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России и многих странах мира террористическая группировка «Аль-Каида». Основатель группировки Усама бен Ладен находился в Афганистане, под покровительством террористической группировки «Талибан».

Сразу же после нападения Вашингтон объявил о начале операции, целью которой была поимка бен Ладена и других руководителей «Аль-Каиды» и выдача их американскому правосудию. Это стало одной из причин для ввода войск США в Афганистан.