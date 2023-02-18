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Белый дом оценил потери «ЧВК Вагнера» в Украине в 30 тысяч человек
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 30 тысяч наемников «ЧВК Вагнера» погибли или получили ранения. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Всего, по оценкам Белого дома, погибли 9 тысяч наемников, при этом около половины из них погибли с середины декабря прошлого года. Как утверждает Кирби, около 90 процентов убитых в декабре – наемники, завербованные в российских колониях.
«Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их мясорубку, не задумываясь», – заявил Кирби.
Ранее Русская служба Би-би-си сообщила, что за две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
Другие новости дня
Пашинян и Алиев примут участие в панельной дискуссии в Мюнхене
Сегодня, 18 февраля, в рамках 59-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности состоится панельная дискуссия по вопросам Южного Кавказа. Название дискуссии – «Свернуть горы? Строительство безопасности на Южном Кавказе».
В обсуждении примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Дискуссию будет модерировать председатель Мюнхенской конференции по безопасности, посол Кристоф Хойсген.
Согласно программе конференции, обсуждение запланировано в Большом зале №2 с 16:30 до 17:15 по местному времени (19:30-20:15 по ереванскому времени).
Еще вчера не было известно, встретятся ли в Мюнхене премьер-министр Армении и президент Азербайджана. В последний раз они встречались на мюнхенской площадке и обсуждали карабахский вопрос 15 февраля 2020 года – за несколько месяцев до 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью того же года.
В Бакуриани проходят заключительные приготовления к открытию «Бакуриани-2023»
Сегодня, 18 февраля, в 18:00 в Бакуриани состоится торжественная церемония открытия турнира «Бакуриани-2023», в котором примут участие известные артисты и фольклорные ансамбли, пишет Общественный вещатель.
Грузия впервые принимает Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Турнир продлится до 5 марта, в нем примут участие около 700 спортсменов из разных стран.
Американские военные провели в Сирии два рейда против террористов ИГ
На северо-востоке Сирии в результате вертолетного рейда в четверг был убит высокопоставленный лидер террористической группировки «Исламское государство» Хамза аль-Хомси. Об этом сообщила Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Центральное командование США.
Во время операции четверо американских военнослужащих и служебная собака получили ранения.
Представитель Центрального командования США полковник Джо Баккино сообщил, что операция была проведена совместно с Сирийскими демократическими силами, в которых основную роль играют курдские формирования. Мирные жители не пострадали.
Джо Баккино сообщил также о другой операции, в результате которой был убит еще один полевой командир ИГ, руководивший группой террористов, специализирующейся на политических убийствах. Другие подробности рейдов, проведенных американскими военными, пока не сообщаются.
США планируют направить в Украину аудиторов
Соединенные Штаты намерены отправить в Украину инспекторов для контроля за использованием военной техники и расходованием средств, направленных Соединенными Штатами в виде экономической и финансовой помощи Киеву. Об этом сообщили в интервью с газетой Wall Street Journal генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.
Конгресс США уже выделил 110 миллиардов долларов на различные программы помощи Украине. До сих пор контроль за расходованием и распределением десятков миллиардов долларов осуществлялся в основном издалека, поскольку число сотрудников в американских дипломатических представительствах в Украине ограничено из соображений безопасности. По плану генеральных инспекторов трех ведомств, в Украине на постоянной основе будут работать 177 американских аудиторов и инспекторов, которые получат доступ в зоны боевых действий. Они должны убедиться, что дорогостоящая американская военная техника, вооружения используются по назначению, что десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков не разворовываются и что программы помощи организованы эффективно.
Пока, по словам собеседников Wall Street Journal, к ним не поступало сигналов о мошенничестве или других проблемах, связанных с американской помощью. Тем не менее после посещения Киева в конце января они убедились, что тщательный контроль за расходованием средств должен производится на местах. «Дело в том, что разговор идет о невероятно больших средствах, выделяемых одной стране с единственной целью, - говорит Дайана Шоу, заместитель генерального инспектора Госдепартамента, - любые случаи мошенничества, разбазаривания, расходования этих средств не по назначению поставит под угрозу поток этой помощи».
Вопрос о контроле за использованием средств, выделяемых Украине, поднимался американскими законодателями во время обсуждения законопроектов о помощи Украине. Одна из претензий проголосовавших против законопроектов состояла в том, что в них не было четко определено, на что будут расходоваться эти деньги.
В Берлине прошла премьера фильма Шона Пенна о воюющей Украине
На 73-м Берлинском кинофестивале прошла премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Суперсила». Это слово звучит в сериале «Слуга народа»: сын спрашивает у главного героя, которого играет Владимир Зеленский, что такое суперсила.
Съемки начались в Украине в ноябре 2021 года. Первоначально Пенна и Кауфмана интересовал феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Мы видим этапы карьеры Зеленского, фрагменты из его шоу, триумфальную победу на президентских выборах, а затем снижение рейтинга.
Шон Пенн признается, что плохо знал историю Украины и только во время подготовки к съемкам понял, как изменилась страна с 2014 года. Документальные кадры (в том числе снятые корреспондентами Радио Свобода) иллюстрируют рассказ о Майдане, падении режима Януковича и аннексии Крыма.
24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пенн находился в Киеве и встретился с президентом Зеленским вскоре после начала российского вторжения. Съемочная группа покинула Украину по соображениям безопасности, но летом и осенью съемки возобновились и проходили не только в тылу, но и на передовой: Шон Пенн посетил Северодонецк во время боев за город.
Среди собеседников Пенна – руководитель офиса президента Ермак, министр обороны Резников, министр иностранных дел Кулеба, мэр Киева Кличко, а также украинские и американские журналисты, дипломаты, политологи, бойцы теробороны и военнослужащие.
Путинская Россия представлена в фильме как террористическое государство, продемонстрированы многочисленные свидетельства преступлений вооруженных сил РФ против мирного населения. Шон Пенн осматривает квартиры в многоэтажном доме, полуразрушенном российской ракетой, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу.
Одна из главных тем фильма – необходимость расширения военной помощи Украине. Шон Пенн убежден, что промедление опасно, и США должны сделать все возможное, чтобы остановить агрессию. Он восхищен отвагой украинского народа и президента Владимира Зеленского и уверен, что если Украина сейчас не получит вооружения, о которых просит, конфликт может затянуться и под угрозой окажется весь свободный мир.
В Берлин Шонн Пенн приехал из Киева, где показывал «Суперсилу» Зеленскому. После премьеры фильма на Берлинском кинофестивале зрители стоя аплодировали режиссерам и съемочной группе.
- Шон Пенн - американский актер, кинорежиссер и продюсер. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар»: за главные роли в фильмах «Таинственная река» в 2004 и «Харви Милк» в 2009 годах. На его счету награды Каннского, Венецианского, Берлинского фестивалей и многие другие премии. Пенн - политический активист, выступающий за гражданские свободы. В своих интервью он неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.
- 8 ноября 2022 года в ходе встречи в Киеве с Владимиром Зеленским Шон Пенн передал один из своих «Оскаров» президенту Украины со словами: «Когда победите, привезете его назад в Малибу». Зеленский наградил Пенна орденом «За заслуги» за его поддержку украинского народа.
- В сентябре МИД России внесло Шона Пенна и актера Бена Стиллера в «стоп-лист», запретив им въезд на территорию страны.
- 16 февраля Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на открытии Берлинале. Он говорил о том, что теперь, когда Россия ведет тотальную войну, искусство не может оставаться безразличным к политике, и кинематограф должен вдохновлять людей, способных изменить мир. Президент поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину «крепостью свободного мира, которая выстоит и победит».
Байден назвал «эпидемией» насилие с применением оружия в США
Президент США Джо Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия в США эпидемией и призвал к реформе закона об оружии.
«Достаточно. Прошло 48 дней с начала года, а в нашей стране произошло уже как минимум 73 массовых расстрела. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия – это эпидемия, и Конгресс должен действовать немедленно», – заявил Байден.
Один из последних случаев стрельбы произошел накануне: в деревне штата Миссисипи подозреваемый убил шесть человек, в том числе свою бывшую жену.
По словам Байдена, США необходимы «разумные реформы закона об оружии». Среди прочего они должны включать проверку биографии при продаже любого оружия, запрет на штурмовое оружие и закрытие «лазейки для бойфрендов»: люди, которые были осуждены за домашнее насилие, но не в отношении жены или сожительницы, все еще могут приобрести оружие в США.
«Это разумные шаги, которые Конгресс может предпринять прямо сейчас и спасти жизни людей», – резюмировал Байден.
- По данным Gun Violence Archive, в 2022 году в США произошло 648 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли не меньше 676 человек, ранены более 2700.
В Болгарии в грузовом автомобиле найдены тела 18 мигрантов
В Болгарии в грузовом автомобиле найдены тела восемнадцати мигрантов. Как отмечает «Евроньюс», в последние месяцы Болгария столкнулась с таким наплывом нелегалов, который можно сравнить с миграционных кризисом 2015 года.
Брошенный грузовик вблизи деревни Локорско, примерно в 20 километров от Софии, был обнаружен местными жителями. Они сообщили об этом в полицию. Выжившие пассажиры из примерно 40 человек, находившихся в грузовике, были доставлены в больницу. Контрабандисты объявлены в розыск.
«Евроньюс» сообщает, что накануне в Софии было объявлено о создании организации для пресечения преступных групп, торгующих мигрантами. О значении новой организации для всей Европы и возможном участии в этом проекте Европола заявил в Бургасе министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.
В 2019 году тела 39 вьетнамцев были обнаружены в грузовике-рефрижераторе недалеко от Лондона. Другая подобная трагедия произошла в 2015 году в Австрии, вблизи границы с Венгрией. В брошенном на шоссе в Парндорфе грузовике-рефрижераторе было обнаружено 71 тело мужчин, женщин и детей.
Макрон на конференции в Мюнхене: сейчас не время для диалога с Россией
В Мюнхене в пятницу открылась международная конференция по безопасности, на которую приехали более 40 лидеров государств и правительств, а также более 90 представителей кабинетов министров разных стран.
Лишь России и Ирана не было среди приглашенных. Как разъяснил Радио Свобода директор мероприятия Кристоф Хойзген, в прошлом году Россия отказалась посылать на конференцию своих представителей, а в этом году приглашение не последовало из-за захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, и нежелания Кремля прекращать военные действия. Однако, по его словам, на конференцию были приглашены многочисленные представители российского гражданского общества, находящиеся за границей, в том числе Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал свою речь непосредственно после выступления президента Украины Владимира Зеленского. Шольц отвел упреки в том, что поставки вооружений странами Запада продлевают войну в Украине. «Противоположное правильно. Чем раньше президент Путин поймет, что он не достигнет своей империалистической цели, тем больше будет шанс на быстрый конец войны и на отход российских захватнических войск», – отметил Шольц.
Канцлер высказал уверенность в том, что курс Владимира Путина не увенчается успехом. «Путинский ревизионизм не одержит победу», – подчеркнул германский политик. По его словам, Украина мужественно обороняется, Европейский Союз един в своих устремлениях, а НАТО примет в свой состав двух новых членов – Финляндию и Швецию. Кроме того, Шольц отметил, что Германия на долгосрочную перспективу увеличит оборонные расходы до двух процентов ВВП.
Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия и весь Запад «будут поддерживать Украину в том объеме и так долго, как это будет необходимо». В противоположность Зеленскому, Шольц не высказал уверенности, что война закончится в этом году. Канцлер отметил, что умным было бы готовиться к длительной войне и дать понять Путину, «что мы готовы поддерживать Украину долгое время». По словам Шольца, в Германии, несмотря на критику, существует широкая поддержка политики его кабинета министров в отношении Украины.
В то же самое время Шольц подчеркнул готовность правительства ФРГ поддерживать равновесие между быстрым оказанием поддержки Украине и избежанием невольной эскалации. Канцлер заявил: «Я рад тому, что и президент США Джо Байден, и многие другие союзники видят это так же, как и я».
Шольц отвел от себя и Германии упреки в том, что он действует слишком медленно. «Тщательность должна превалировать над необдуманной реакцией, сплоченность – над сольными выступлениями», – заявил канцлер. В то же самое время Шольц отметил также, что вопрос о самолетах «не стоит на повестке дня, нет никакой причины дискутировать об этом». По словам канцлера, необходимо сначала обеспечить, чтобы поддержка, о которой принято решение, на самом дела была оказана, имея в виду поставки танков «Леопард». Несмотря на давление со стороны Польши, ни она, ни другие страны НАТО, кроме Германии и Португалии, не выполнили своих обещаний. Шольц подчеркнул, что поставки «Леопардов» будут иметь конкретный военный эффект, однако самым важным результатом будет, что Путин поймет, что он просчитался. «Путин думает, что он должен достаточно долго продержаться, чтобы Запад прекратил свою поддержку, но этого не произойдет», – отметил Шольц.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил на конференции надежду, что вскоре союзники по НАТО также будут готовы предоставить танки. По его словам, правительство Германии каждый день ведет переговоры об этом. В настоящее время Берлин стоит во главе списка государств, которые поставляют вооружения в Украину, в то время как другие страны замедляют процесс, подчеркнул Писториус. Политик также отметил решимость поддерживать Украину поставками боеприпасов. «Если мы оставим Украину, она проиграет войну», – заявил Писториус.
После выступления Олафа Шольца речь на Мюнхенской конференции произнес президент Франции Эммануэль Макрон. Наблюдателям бросилось в глаза, что канцлер покинул зал перед выступлением президента Франции. В то же самое время Макрон не присутствовал в зале во время речи Шольца.
Макрон подчеркнул, что в настоящее время не видит никакой возможности для переговоров с Москвой. По его словам, «сейчас не время для диалога» с Россией. Президент Франции отметил, что переговоры могут проходить только на условиях, которые «выберет Украина». Союзники Киева должны «дать в руки Украины средства», чтобы она смогла возвратиться к столу переговоров. «Российская захватническая война должна провалиться. Мы должны интенсивнее оказывать нашу поддержку», – заявил президент Франции, подчеркнув, что если Украина должна защищать Европу, она должна обладать необходимым для этого оружием. По мнению Макрона, ближайшие недели и месяцы будут «решающими» для дальнейшего протекания войны. Одновременно он также подчеркнул, что Франция «готова к более длительному конфликту».
В то же время ведущие политики из Европы и США потребовали на Мюнхенской конференции уголовного преследования президента Владимира Путина. По мнению участников конференции, необходимо привести Россию и ее президента к ответственности не только за совершенные преступления, но и за развязывание противоправной захватнической войны.
Параллельно с Мюнхенской конференцией на кинофестивале Берлинале в столице ФРГ был показан фильм о Владимире Зеленском Superpower ирландского актера и режиссера Шона Пенна в соавторстве с Аароном Кауфманом. До этого Зеленский обратился с видеообращением к гостям и участникам фестиваля.
Би-би-си: в феврале количество погибших на войне в Украине выросло в разы
За две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем - была подтверждена смерть 1679 человек. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, которая вместе с «Медиазоной» и группой волонтеров ведут поименный список российских военнослужащих, погибших на войне в Украине.
К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь.
Журналисты отмечают, что опираются только на подтвержденные сообщения о гибели военнослужащих, поэтому реальный уровень потерь может быть выше - как минимум в два раза. По наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29 500 человек погибшими, считают журналисты.
Изданиям стало известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина. 40% из них погибли в период с 1 января. Журналисты также отмечают, что включили в список только подтвержденные случаи гибели мобилизованных, чей статус подтвержден.
Известно о 50 мобилизованных, которые умерли на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях, они умерли из-за проблем со здоровьем или из-за неоказания медпомощи. Как минимум восемь человек покончили жизнь самоубийством, шестеро умерли из-за несчастных случаев. По меньшей мере 1071 мобилизованный погиб, находясь в зоне боевых действий.
Среди погибших мобилизованных больше всего выходцев из Свердловской, Челябинской областей и Краснодарского края. Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 425 погибших из Бурятии, 463 погибших из Башкортостана и 425 погибших из Дагестана. Известно лишь о 98 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.
С начала вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 1732 офицера. Чаще всего погибают младшие офицеры, которые проводят больше времени с личным составом, обучают новичков и принимают решения на поле боя. Около 3000 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные пилоты. С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 120 военных летчиков.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребенка. Эти данные могут быть неполными, отмечают в организации.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена в сентябре 2022 года. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования.
В Москве после обыска пропала участница Pussy Riot Рита Флорес
В Москве пропала участница арт-группы Pussy Riot Рита Флорес. Об этом сообщила активистка группы Мария Алехина. По ее словам, утром в пятницу Флорес позвонила своему адвокату Даниилу Берману и сказала, что к ней в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов и проводят обыск. После этого она перестала выходить на связь.
Адвокат Берман подтвердил, что получил звонок от Флорес. Та уточнила, что ее увозят в управление Следственного комитета по Мещанскому районы Москвы, и что полицейские отбирают у нее телефон. Далее телефон Флорес оказался заблокирован. Берман приехал в районное управление СК, но там ему сообщили, что такой задержанной у них нет. С чем могли быть связаны обыск и задержание Флорес, неизвестно.
В декабре прошлого года в квартире Флорес уже проходил обыск. Он был связан с уголовным делом против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, обвиненного в распространении «фейков о российской армии». Тогда у Флорес изъяли всю электронную технику, а саму ее вызвали на допрос в СК. По делу она проходила в качестве свидетеля.
Армянские спасатели завершили свою миссию в Турции
Армянская поисково-спасательная команда завершила поисково-спасательные работы в турецком городе Адыяман, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на МВД Армении.
17 февраля армянские спасатели вернулись в Армению. На армяно-турецкой границе у моста Маргара их встретили министр внутренних дел Армении Ваге Казарян и директор Спасательной службы Камо Цуцулян.
В результате 8-дневных поисково-спасательных работ в зоне бедствия городская поисково-спасательная команда Армении, имеющая международную квалификацию, в сотрудничестве с местной поддержкой и другими международными командами извлекла из-под завалов 3 пострадавших и тела 10 погибших. В широкомасштабных поисковых работах были задействованы также кинологи.
Армянские спасатели приняли участие в поисково-спасательных работах и в другой пострадавшей от землетрясения стране – Сирии.
Роман Гоциридзе покинул «Единое национальное движение»
Крупнейшую оппозиционную партию Грузии, «Единое национальное движение» покинул один из её лидеров, бывший глава парламентской фракции ЕНД, экс-президент Нацбанка страны Роман Гоциридзе.
«Друзья, я принял решение выйти из «Национального Движения». Я считаю, что на данном этапе исчерпал свои возможности продолжать политическую деятельность внутри партии. Хочу пожелать успехов «Национальному движению» и всем его сторонникам. Спасибо всем за многолетнее сотрудничество, доверие и хорошие отношения», – написал он в социальной сети.
Ранее лидером ЕНД был избран Леван Хабеишвили. Бывший председатель партии Ника Мелия и его сторонники, несмотря на разногласия с новым руководством, остаются в её составе.
Россия и Абхазия договорились о возврате незаконно полученных пенсий
Российское правительство внесло на ратификацию в Госдуму новое соглашение между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия. Документ предусматривает усиление ответственности за расходованием российских средств на выплату пенсий гражданам РФ, постоянно проживающих в Абхазии.
Как пишет ТАСС, соглашение в том числе предусматривает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров «ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти». Также возможно последующее взыскание полученных сумм с виновных лиц.
Кроме того, протокол закрепляет возможность беспрепятственного перемещения через границу грузов (компьютерной, копировальной техники и др.), необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения.
В этом же случае российская сторона освобождается от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников компетентного учреждения РФ на территории Абхазии.
В сопроводительных материалах поясняется, что такой порядок будет действовать при «организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии в соответствии с соглашением и законодательством РФ».
Протокол был подписан в Москве 7 июля 2022 года. Документ опубликован в электронной базе российской Госдумы.
Захарова: «Москва готова организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге прокомментировала тему нормализации армяно-азербайджанских отношений.
По ее словам, Москва готова организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
Захарова отметила, что Армения и Азербайджан подтвердили свою заинтересованность в посредничестве России в переговорах по мирному договору.
Она также рассказала о рабочем календаре главы МИД России и сообщила, что сейчас прорабатывается возможность организации визита министра в Баку в конце февраля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван завершил работу над текстом договора об установлении мира и отношений с Азербайджаном и направил предложения азербайджанской стороне.
«Талибан» запретил продажу контрацептивов в крупнейших городах
Афганские власти запретили продажу противозачаточных средств в двух крупнейших городах страны - Кабуле и Мазари-Шарифе. Находящаяся у власти группировка «Талибан» считает контрацепцию частью заговора Запада по уменьшению мусульманского населения планеты.
Как пишет издание The Guardian, с начала февраля полиция талибов обходит аптеки и гинекологические кабинеты в крупных городах. Полицейские приказывают врачам и аптекарям избавиться от противозачаточных таблеток, внутриматочных спиралей и прочих средств контрацепции.
Медработники сообщают об угрозах в свой адрес, если они продолжат продавать противозачаточные средства. По их словам, талибы обвиняют и фармацевтов, и самих женщин, которые используют контрацептивы, в участии в «западном заговоре».
Минздрав Афганистана не издавал каких-либо распоряжений о запрете контрацепции и не комментирует ситуацию.
Согласно докладу международной правозащитной организации Human Rights Watch от 2021 года, большинство афганских женщин не имеют доступа к информации о контрацепции и планировании беременности. от 61 до 72 процентов женщин либо не знают о контрацепции, либо не могут её себе позволить из-за бедности.
Правозащитница Шабнам Насими подчёркивает, что в Коране не содержится запрета на контрацепцию. Напротив, мусульманское богословие одобряет для женщин «передышки» между беременностями, чтобы мать имела возможность дать хорошее воспитание уже родившимся детям.
Представитель «Талибана» в Кандагаре Уста Фаридун также заявил The Guardian, что не поддерживает полный запрет противозачаточных средств, и что законы шариата одобряют их использование в случаях, когда это необходимо для сохранения здоровья и жизни женщины.
- После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно. В январе 2023 года доступ приём женщин в государственные вузы был запрещён. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
В Китае пропал банкир-миллиардер – акции его компании рухнули на 50%
В Китае пропал миллиардер, глава инвестиционного банка China Renaissance Бао Фань. Его семье сказали, что он сотрудничает со следствием. Об этом сообщает Bloomberg.
Управляющая банком компания сообщила, что не может связаться с Фанем и у неё нет информации, что его исчезновение связано с деятельностью банка. После этого акции компании на Гонконгской бирже подешевели вполовину, к вечеру часть падения они отыграли.
Китайское издание Caixin сообщило, что с Фанем нет связи уже двое суток, он также не появлялся в офисе. Источник агентства Bloomberg, попросивший об анонимности, сообщил, что семью Фаня уведомили, что тот сотрудничает со следствием. Также под следствием с сентября находится бывший президент China Renaissance Конг Линь, сообщили Caixin и Bloomberg.
Власти Китая ничего не говорят об исчезновении Фаня. China Renaissance отказалась от комментариев.
В отсутствие официальной информации о местонахождении Фаня его пропажа вызвала «озноб» у китайских финансистов. Исчезнувший инвестбанкир имеет обширные связи и обладает информацией, касающейся крупнейших компаний страны: среди прочих он консультировал Alibaba Group и Tencent.
Руководители китайских организаций обычно пропадают, когда становятся фигурантами правительственных расследований. В конце 2021 года председатель Китая Си Цзиньпин начал масштабное антикоррупционное расследование, которое затронуло десятки чиновников и финансовых руководителей. Недавно китайское правительство смягчило позицию по отношению к частному сектору – репрессии были якобы свёрнуты.
- Бао Фань основал China Renaissance в 2005 году и вывел её на биржу в 2018 году, получив 346 миллионов долларов. China Renaissance – ведущий в Китае инвестиционный банк, ориентированный на технологии. На конец июня 2022 года в управлении компании находилось около 48,6 миллиарда юаней (7,1 миллиарда долларов США).
Число выданных в Грузии ВНЖ удвоилось в 2022 году
Вид на жительство в Грузии в 2022 году получили 21 650 человек. Число выданных разрешений за год удвоилось – в 2021 году было выдано 11 904 ВНЖ. Об этом пишет сайт JUST Advisors со ссылкой на данные, полученные из Агентства развития национальных сервисов Грузии.
Сообщается, что в прошлом году было подано 25 764 заявки, из них отклонили 4114 обращений (16%).
Как и в предыдущие годы, больше всего ВНЖ было выдано для учебы или работы. Хотя по трудовому ВНЖ возросло и количество отказов (до 31% случаев). 32% иностранных граждан, обратившихся за получением краткосрочного вида на жительство через владение недвижимостью, получили отказы.
В публикации не указана статистика выдачи ВНЖ по гражданству за прошлый год. Ранее в Миграционной службе Грузии сообщили, что больше всего первичных разрешений в 2021 году получили граждане России (2699), на втором месте была Индия (1146), на третьем – Китай (928). В 2018 и 2019 годах по этому показателю лидировал Иран.
Зеленский на конференции в Мюнхене призвал «победить Голиафа»
В Мюнхене, столице германской федеральной земли Бавария, открылась международная конференция по безопасности. В ней традиционно участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис.
Агрессия России против Украины – одна из главных тем конференции в нынешнем году. К участникам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своём выступлении он провёл параллели с библейской историей Давида, победившего великана Голиафа, сравнив с Голиафом путинскую Россию, а «Давидами» назвав всех, кто поддерживает Украину и противостоит агрессии.
Зеленский вновь призвал страны Запада усилить и ускорить помощь Украине, в особенности тяжёлой техникой. По словам президента Украины, нет альтернативы победы над «Голиафом». Зеленский подтвердил, что Украина будет стремиться восстановить контроль над всей своей территорией в международно признанных границах. По словам президента Украины, она не пойдёт на компромисс.
На конференцию, где в 2007 году с известной речью выступал президент России Владимир Путин, в этом году не приглашён ни один представитель российских властей или связанного с Кремлём бизнеса. Приглашения получили живущие в эмиграции оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, а также соосновательница «Мемориала» Ирина Щербакова и глава Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Дискуссия с их участием пройдёт вечером в субботу.
ЕСПЧ признал системность пыток в Глданской тюрьме до 2012 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу «Очигава против Грузии». Суд признал, что бывший заключенный Глданской тюрьмы №8 Акакий Очигава в 2011-2012 годах подвергался пыткам со стороны сотрудников пенитенциарной службы.
ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека (запрещение пыток) и постановил, что правительство Грузии должно выплатить экс-заключенному 20 тысяч евро.
Суд пришел к выводу, что пытки в Глданской тюрьме носили систематический и системный характер.
«Жестокое обращение с заявителем, некоторые эпизоды которого нельзя не квалифицировать как пытки, было совершено представителями тюремной администрации в рамках как систематических, так и системных издевательств над заключенными Глданской тюрьмы в рассматриваемое время», – сказано в решении, с выводами которого, как сообщается, согласны нынешние власти Грузии.
СОВА отмечает, что ЕСПЧ рассматривал и вопрос о неспособности компетентных национальных органов провести эффективное расследование.
В сообщении Суда отмечается, что гражданин Грузии Акакий Очигава 1966 года рождения был задержан 2 июня 2011 года по подозрению в совершении ограбления, за которое он впоследствии был осужден. Во время поступления в тюрьму врач осмотрел истца, отметив в его медицинской карте, что тот не имеет травм и заболеваний, находится в хорошем состоянии здоровья.
ЕСПЧ также напоминает, что в сентябре 2012 года в Грузии разразился т. н. «тюремный скандал» – в СМИ были распространены кадры жестокого обращения с заключенными в различных пенитенциарных учреждениях, в том числе в Глданской тюрьме.
5 ноября того же года представители Аппарата Народного защитника Грузии, встретившись с Очигава, подали заявление о возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру от его имени. Они просили начать расследование по факту жестокого обращения. Истец покинул пенитенциарное учреждение 17 января 2014 года.
В ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить
Согласно показаниям бывшего заключенного, в период с июня 2011-го по август 2012 года он неоднократно подвергался жестокому обращению со стороны 11 сотрудников тюрьмы, некоторые из которых занимали руководящие должности.
В частности, как сообщается, персонал произвольно вводил различные ограничения и искал любой возможный предлог для избиения заключенных, чтобы утвердить свою власть и вселить в них страх. Заключенным не разрешалось спокойно разговаривать между собой – только шептаться. Днем запрещалось ложиться на кровати, можно было только сидеть. В дополнение к физическому насилию надзиратели также подвергали заключенных постоянным словесным оскорблениям и произвольно запрещали доступ в тюремный магазин. Также систематически отказывали им в праве на свидания с родными.
Как пишет Общественный вещатель, решение прокомментировали в министерстве юстиции Грузии. В ведомстве говорят, что ЕСПЧ подтвердил системность пыток в пенитенциарных учреждениях Грузии в период до 2012 года.
«Что касается дела Очигава, то следствие установило, что в ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить. Пожаловавшись на данный факт, следователь посоветовал ему заявить, что он получил травму, когда упал с кровати. Заявитель отказался от этого, из-за чего сотрудники учреждения сломали ему пальцы бейсбольной битой. Кроме того, во время одного из инцидентов сотрудники тюрьмы раздели его в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. Был случай, когда заявитель потерял сознание в результате побоев, а после прихода в сознание оказался прикованным наручниками к трубе в тюремном морге», – заявили в Минюсте Грузии.
По информации ведомства, с 28 марта 2014 года Очигава признан лицом с ограниченными возможностями.
Латвия передаст Украине машины, конфискованные у пьяных водителей
Сейм Латвии 16 февраля в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездной передачи Украине транспортных средств, принадлежащих государству. Как отмечает Delfi, согласно этому закону, Украине в том числе могут быть переданы автомобили, конфискованные ранее властями Латвии у пьяных водителей.
В ноябре прошлого года в Латвии вступил в силу закон, позволяющий в некоторых случаях изымать автомобили у тех, кто был за рулём в нетрезвом виде. Это происходит в том случае, если у водителя при проверке были обнаружены больше 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков в крови, а также если он отказался от проверки на наличие в организме таких веществ. В конце декабря латвийские СМИ сообщали о первых случаях конфискации.
Конфискованные машины хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения по всей Латвии, затем они выставляются на аукцион Службы государственных доходов, - отмечает «Настоящее Время».
Как заявил глава парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, сейчас государство может реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти. Поправки к закону вводят ещё одну возможность использования таких автомобилей.
«В нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — сказал Бергманис.
Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила от Киева конкретные запросы, говорится в аннотации к закону.
Важа Маргвелашвили выиграл турнир Большого шлема в Тель-Авиве
Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире Большого шлема в Тель-Авиве.
Грузинский дзюдоист в весовой категории до 66 кг победил в финале своего азербайджанского соперника Органа Сафарова, пишет агентство «Новости-Грузия».
30-летний грузинский спортсмен — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио 2020, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы.
Обладателем бронзы стал Лаша Надирадзе (–66 кг), обыграв в дополнительное время хозяина турнира Фликкена.
Третий грузин Лухум Чхвимиани выступил неудачно, он проиграл австралийцу Джошуа Кацу в 1/8 финала и выбыл из турнира.
В прошлом году члены сборной Грузии завоевали три медали на турнире Большого шлема в Тель-Авиве: Илья Суламанидзе (100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) стали чемпионами, а Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль.
В этом году Большой шлем по дзюдо проходит в Тель-Авиве с 16 по 18 февраля.
В Китае объявили о победе над COVID-19 и «чуде в истории человечества»
Власти Китая объявили о «решительной победе» над COVID-19. Заявление было сделано после заседания в пятницу Постоянного комитета политбюро правящей Коммунистической партии во главе с лидером КНР Си Цзиньпином.
Китайское руководство отмечает, что за короткий срок с ноября прошлого года удалось «плавно изменить» подход к борьбе с пандемией, и власти оказались верны в своих решениях. В заявлении Политбюро также говорится, что смертность от коронавирусной инфекции в КНР «самая низкая в мире».
«Китай сотворил чудо в истории человечества, выйдя из пандемии при столь высоком уровне населения», – подчёркивают в Пекине.
Эксперты за пределами Китая указывали на отсутствие ясной картины с заболеваемостью в стране, в частности, после того, как правительство в начале декабря прошлого года резко отказалось от политики так называемой нулевой терпимости к коронавирусу. Она предусматривала строгую изоляцию, принудительные карантины и массовые тестирования.
Поступала информация, что после отмены жёстких ограничений китайские больницы и крематории оказались переполнены. Однако, официально, было подтверждено только более 83-х тысяч случаев смертей от COVID-19 – с начала декабря по начало февраля этого года. Сторонние эксперты отмечают, что это число невелико, учитывая масштабы волны инфекции в Китае. Также были сообщения, что врачам было приказано не подтверждать COVID-19 как причину смерти пациентов, передаёт DPA.
Нуланд: США поддерживают удары по военным объектам России в Крыму
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые штаты Америки поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму.
"Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", — заявила Нуланд, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги.
При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - сказала заместитель госсекретаря США.
Отвечая на вопрос ведущего, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем "красные линии", оказывая поддержку Украине, в частности, в попытках вернуть военным путем аннексированный Россией в 2014 году Крым, Нуланд напомнила, что США никогда не признавали Крым российским и Украине принадлежит вся её территория в пределах международных признанных границ.
Украина борется за возвращение всех своих территорий и США поддерживают Киев, в том числе в подготовке следующего наступления, сказала Нуланд на брифинге в Госдепартаменте.
Мнение о том, что возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать "красной линией" для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине, как утверждает издание Politico, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.
В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым, пишет издание.
Ранее американские СМИ цитировали представителей Пентагона, заявивших, что США сомневаются в способности Украины отвоевать Крым в ближайшее время. Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что освободить военным путём всю территорию Украины будет "очень трудно", хотя и не невозможно.
Некоторые российские представители ранее заявляли, что в случае наступления Украины на Крым Москва может прибегнуть к жёстким мерам – намёками говорилось и о возможности применения ядерного оружия.
Украина, как и почти все страны мира, не признала аннексию Крыма в 2014 году, однако до начала российского широкомасштабного вторжения в 2022 году власти страны говорили о стремлении вернуть полуостров мирным путём. Теперь в Киеве заявляют о готовности освободить его силой оружия.
13-летняя грузинская фигуристка выиграла турнир в Любляне
13-летняя фигуристка из Грузии Инга Гургенидзе выиграла золотую медаль на юниорском турнире в Любляне (Словения) – Dragon Trophy & Tivoli Cup 2023.
Гургенидзе набрала 177.82 балла, уверенно опередив всех конкурентов.
Как сообщили в министерстве культуры и спорта Грузии, теперь Гургенидзе выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в канадском Калгари с 27 февраля по 5 марта.
О том, что россиянка Инга Гургенидзе станет выступать за Грузию, стало известно летом прошлого года. Российские СМИ тогда писали: «Грузия вновь забирает у нас таланты».
Отметим, что ранее Инга выступала под фамилией Никитина, однако недавно взяла фамилию отца – Гургенидзе.
Ранее первую золотую медаль чемпионатов Европы по фигурному катанию Грузии принесла бывшая россиянка Анастасия Губанова.
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