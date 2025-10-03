Более 400 дронов и ракет: РФ атаковала объекты энергетики Украины

Российские военные в ночь на 3 октября нанесли по Украине массированный удар с использованием беспилотников и ракет. Основным направлением удара были, как сообщили Воздушные силы ВСУ, объекты энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. Также удары наносились по Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областям.
Всего были выпущены почти 400 беспилотников и 35 ракет разных типов, включая баллистические «Искандеры». Зафиксированы попадания 18 ракет и 78 ударных БПЛА.
Массированный удар по Полтавской области. подтвердил глава администрации региона Владимир Когут. О пострадавших он не сообщил.
Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что под удар попали объекты газовой инфраструктуры в Полтаве и Лубнах.
Всего за ночь в результате ударов российских войск по Украине погиб один человек - во фронтовой Донецкой области. Ещё 16 человек получили ранения.
В Харьковской области под удар попало сельхозпредприятие, сообщается о гибели около 13 тысяч свиней.
- Газета Financial Times писала, что России удалось модернизировать ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», которые используются при ударах по Украине. Издание утверждает, что теперь эти ракеты сначала летят по стандартной траектории, а затем резко уходят в крутое пикирование на конечном участке или выполняют маневры, которые «сбивают с толку и обходят» системы ПВО. В результате процент перехвата баллистических ракет Украиной снизился с 37% в августе до 6% в сентябре, пишет «Настоящее Время».