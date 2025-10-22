Суд в Петербурге оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 40 тысяч рублей по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента», сообщает «Медиазона».

Поводом для составления протокола послужила публикация в ютуб-канале «Аквариум | БГ+» без «иноагентской» маркировки. Как передает «Медиазона», защита настаивала, что Гребенщиков не администрирует этот канал и не имеет к нему доступа.

Представительница Роскомнадзора сослалась на то, что в реестре «иноагентов» на сайте Минюста этот канал указан как ресурс Гребенщикова.