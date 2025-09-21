Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестинского государства

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании независимого Палестинского государства. Как ожидается, в начале следующей недели это сделает и Франция.

В Израиле это решение называют «капитуляцией перед террором», напоминая, что в руках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа остаются десятки израильских заложников, захваченных джихадистами 7 октября 2023 года. ХАМАС признана террористической в Ихраиле, США и Евросоюзе.

Премьер Канады Марк Карни заявил, что «нынешнее правительство Израиля методично работает над тем, чтобы не допустить создания Палестинского государства».

Карни без указания подробностей отметил, что палестинская автономия взаимодействует с Канадой и международным сообществом для проведения выборов в следующем году, демилитаризации палестинского государства и других реформ.

«Сегодняшнее признание палестинского государства, вместе с Канадой и Великобританией, является частью международных усилий по достижению решения на основе двух государств», — говорится в заявлении правительства Австралии.

«Надежда на решение конфликта по принципу двух государств тает, но мы не можем позволить ей погаснуть», — заявил, объявляя о решении признать Палестинское государство британский премьер Кир Стармер.

Одновременно Великобритания вводит новые санкции против группировки ХАМАС, которую уже считает террористической. «У ХАМАС не может быть будущего ни в управлении, ни в обеспечении безопасности (Палестинского государства)», — сказал Стармер.

Глава МИД Палестинской автономии Варсен Агабекян заявила, что признание государства является шагом, который сохраняет принцип сосуществования двух государств и приближает независимость и суверенитет Палестины. «Возможно, война не закончится завтра, но это шаг вперед, который нам нужно развивать»,— приводит слова Агабекян агентство Reuters.

Палестинская национальная администрация контролирует только Западный берег реки Иордан. Власть в секторе Газа с 2007 года находится в руках исламистов ХАМАС.



МИД Израиля раскритиковал решение Австралии, Британии и Канады признать Палестину и назвал это «наградой» для ХАМАС. Израильский министр нацбезопасности крайне правый политик Итамар Бен-Гвир заявил, что в ответ на это на ближайшем заседании кабинета предложит установить контроль над Западным берегом реки Иордан и призовет к роспуску палестинской автономии, пишет The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ходе еженедельного заседания правительства страны заявил, что будет бороться против признания палестинской государственности на всех международных уровнях.

«Нам придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию Палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма», — отметил израильский премьер.

Нетаньяху также подтвердил, что в середине следующей недели направится в США, где примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН и встретится с американским президентом Дональдом Трампом.