«Был слышен выстрел» – в тбилисском отеле Holiday Inn задержан мужчина

В центре Тбилиси, на площади 26 Мая, в гостинице Holiday Inn полиция задержала молодого мужчину. Во время операции были мобилизованы полицейские силы, службы спасения и бригада скорой помощи. На лице молодого человека, которого полиция вывела из здания гостиницы, были видны следы крови, а из одежды на нём была только лёгкая летняя куртка.

«В полицию поступило сообщение о выстреле из одного из номеров гостиницы... В номере были проведены мероприятия, и данный человек был задержан. В сообщении и в заявлении администрации отеля указывалось, что был слышен звук выстрела... Мы задержали одного человека», — сказал после задержания глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса:

151-я — угроза;

236-я — незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. По словам Важи Сирадзе, полиция продолжает обыск номера гостиницы для обнаружения оружия и иных доказательств.