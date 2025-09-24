Бывший чиновник Росреестра найден мёртвым в консульстве Армении

Бывший замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян, накануне сбежавший из Кронштадтского районного суда, найден мёртвым в здании консульства Армении на Васильевском острове. Об этом сообщили источники РЕН ТВ и RT, позднее информацию подтвердили в правоохранительных органах РИА «Новости» и 78.ru. По предварительным данным, речь идёт о самоубийстве.

Как пишут СМИ, Авакян заперся в туалете. Сотрудники консульства вызвали МЧС и скорую помощь, однако когда спасатели вскрыли дверь, экс-чиновник уже находился без сознания. Медики констатировали его смерть.

Авакян проходил обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более четырёх миллиардов рублей. В числе обвиняемых также бизнесмен Дмитрий Зарубин, бывший владелец бутика Cartier на набережной реки Мойки, и ещё 18 человек.

Слушания по делу начались в апреле 2024 года. В августе Авакян заключил контракт с Минобороны для участия в войне против Украины, после чего производство в отношении него было временно приостановлено, он вышел из-под стражи. Позже процесс возобновили, так как Авакян уклонился от отправки на фронт.

23 сентября, во время заседания суда, Авакян сбежал из здания в перерыве слушаний и укрылся в консульстве Армении, заявив о намерении добиваться экстрадиции. В Армении он также находился в розыске — за незаконное пересечение границы и отмывание денег.