Бывший президент Франции Саркози приговорён к году лишения свободы

Суд во Франции признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по уголовному делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании в 2012 году и приговорил его к году лишения свободы.

По данным следствия, Саркози во время кампании по его переизбранию президентом потратил примерно вдвое больше, чем позволено законом, превысив лимит расходов на кампанию на 22 миллиона евро, а затем путём бухгалтерских махинаций пытался замаскировать перерасход.

Саркози отрицал вину, заявив, что не занимался финансами своей кампании и не знал о перерасходе.

Адвокат бывшего президента уже заявил, что тот подаст апелляцию. Даже если она будет отклонена, он вряд ли отправится в тюрьму по этому делу, поскольку суд постановил, что он может отбыть наказание дома с электронным браслетом.

Весной Саркози был признан виновным по ещё одному делу, связанному с попыткой подкупа сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Его приговорили к трём годам лишения свободы, из них двум условно. И по этому делу экс-президент пока не отправился в тюрьму, поскольку подал апелляцию.

Несмотря на уголовные дела, Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 годы (кампания по переизбранию была им проиграна), остаётся влиятельной фигурой для правоцентристов. Ожидается, что его поддержка сыграет важную роль при выборе кандидата от правых на президентских выборах, которые пройдут в будущем году.