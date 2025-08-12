Daily Telegraph: Украина может пойти на уступку части своей территории

Украина может согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, которые уже удерживает Россия, в рамках мирного плана, поддерживаемого Европой, пишет во вторник The Daily Telegraph.

В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам о необходимости отвергнуть любое урегулирование, которое будет предусматривать отказ Киева от дополнительных территорий, но России при этом может быть позволено сохранить часть захваченных ею земель. Это означало бы заморозку нынешней линии фронта и передачу Москве контроля над оккупированными частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также над аннексированным Крымом, пишет издание.

Смягчение переговорной позиции, как отмечается, произошло в преддверии встречи на Аляске 15 августа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. «Этот план может быть соотнесён только с текущими позициями военных», — заявил в беседе с The Daily Telegraph один из западных чиновников, описывая напряжённые переговоры межу Киевом и его союзниками в минувшие выходные.

Комментариев украинской стороны на публикацию. В понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что Россия готовится прекратить войну, несмотря на приближающиеся мирные переговоры. По словам Зеленского, российские военные, напротив, перебрасывают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Зеленский при этом сослался на доклад украинской разведки.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается «дарить свою землю» России. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что у Киева и Европы свой план прекращения войны: любые шаги по заключению мирного соглашения должны предприниматься после полного прекращения огня, и что в случае территориальных уступок Украина должна получить твердые гарантии безопасности, включая возможность членства в НАТО.

Американский президент Дональд Трамп на днях допустил возможность территориального обмена для завершения войны. «Мы имеем дело с территорией, за которую уже три с половиной года идёт борьба. Сейчас мы смотрим на возможность что-то вернуть, а что-то обменять. Это не так-то просто. Но что-то мы собираемся вернуть, а что-то обменять. Будет некоторый обмен территориями, во благо обеих сторон», — заявил Трамп.





Больше новостей Радио Свобода: