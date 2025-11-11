Гораздо дольше запланированного продолжалась встреча содокладчиков ПАСЕ по Грузии Эдиты Эстреллы и Сабины Чудич со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Вопреки ожиданиям, по итогам встречи спикер Папуашвили не стал отвечать на вопросы журналистов, но поделился своим мнением о встрече через соцсети. Другие представители правящей партии сообщили, что содокладчики лишь задавали вопросы, касающиеся политики «Грузинской мечты» по отношению к политическим оппонентам, НПО и СМИ. Из этих заявлений следует, что грузинские власти требуют легитимации и со стороны Совета Европы, членом которого более четверти века является Грузия.

Что Брюссель, что Страсбург — «врут» о «Грузинской мечте»

О чём на самом деле говорили за закрытыми дверями гости из ПАСЕ Эдит Эстрелла и Сабина Чудич со спикером парламента Шалвой Папуашвили, грузинским СМИ доподлинно неизвестно. Но пленарная сессия парламента началась с опозданием, и спикер Шалва Папуашвили решил не касаться этой темы ни в беседе с журналистами, ни в ходе пленарного заседания. Он ограничился длинным постом в соцсети. Высказанные к ПАСЕ претензии были практически идентичны тем, которые днём ранее Папуашвили адресовал ЕС: «Грузинская мечта» ждёт легитимации от Совета Европы — от её парламентской ассамблеи.

Кроме того, Папуашвили сообщил, что выразил недовольство по поводу заявлений ПАСЕ после прошлогодних парламентских выборов.

«Я заявил, что до сих пор нет никаких доказательств так называемого мошенничества на парламентских выборах 2024 года, поэтому неясно, на каком основании Парламентская ассамблея призывает к проведению досрочных выборов в Грузии в резолюции, принятой в начале года, что привело к приостановке работы грузинской парламентской делегации в ПАСЕ», — пишет Папуашвили.

Из дальнейшего сообщения становится ясно, что содокладчиков ПАСЕ по Грузии Эдиту Эстреллу и Сабину Чудич интересовали все те вопросы, которые связаны с принятием законов, ограничивающих работу СМИ и НПО, и ставящих целью запрет оппозиции на конституционном уровне.

На все вопросы, как следует из слов Папуашвили, у него были опровергающие аргументы. И по вопросу о вступлении Грузии в ЕС Папуашвили, как он утверждает, «подтвердил, что работа по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, будет продолжена». Хотя, по недавней оценке Еврокомиссии, дела обстоят совсем наоборот.

Глава парламента, однако, утешает проевропейскую часть общества: членству в Совете Европы, другой европейской организации, пока ничего не угрожает.

«Я отметил, что Грузия остаётся верным членом Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Я подчеркнул важность уважения Ассамблеей принципов суверенитета, демократии, верховенства права и защиты прав человека», — пишет Папуашвили.

«Делегация ПАСЕ лишь задавала вопросы», — об этом журналистам сообщил глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Николоз Самхарадзе, присутствовавший на встрече. По его словам, единственное, что сказали содокладчики ПАСЕ, — они хотят, чтобы Грузия вернулась и участвовала в сессиях ПАСЕ. Но у грузинских депутатов категорическая позиция: из резолюции ПАСЕ должно быть изъято упоминание о призыве к проведению досрочных парламентских выборов.

«Мы сказали, что это для нас красная линия. Вы не можете предоставить никаких доказательств фальсификаций или нарушений, поэтому мы считаем эту запись политически мотивированной и не можем мириться с наличием политически мотивированных пунктов в резолюциях. Исходя из этого, пока не изменится позиция по этой конкретной теме, мы не будем участвовать в сессиях. Также мы ясно зафиксировали, что если эта позиция изменится, полноценное функционирование делегации в ПАСЕ будет немедленно восстановлено», — заявил Самхарадзе.

Он, как глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, остался недоволен и решением Брюсселя. Тбилиси, в отличие от других стран-кандидатов в ЕС, не пригласили на форум расширения ЕС, намеченный на 18 ноября. Самхарадзе, вспомнив, что Грузию не приглашали и на другие мероприятия, расценил это как очевидное продолжение политики Брюсселя, заключающейся в отказе от диалога с правительством Грузии.

«Если они действительно искренне заинтересованы в том, чтобы видеть Грузию и грузинский народ в европейской семье, то им следует разговаривать с властью, избранной грузинским народом», — сказал Самхарадзе.

Депутаты правящей партии также критиковали Европу и её структуры в ходе политических заявлений на пленарной сессии.

«Это мы — Запад, — утверждал депутат «Мечты» Торнике Пагава, — и наша критика — это внутренняя западная дискуссия, если хотите, внутренняя западная критика. И да, эта критика будет продолжаться со всех западных площадок до тех пор, пока мы не добьёмся равного, честного отношения и общих правил игры, учитывающих наши национальные и государственные интересы».

Другой депутат правящей партии Георгий Чакветадзе решил с парламентской трибуны пожурить посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, сравнив европейских чиновников с бароном Мюнхгаузеном:

«Господин Павел, зачем вы ввели в заблуждение наше общество и вывели его на улицы? Жаль, что часть европейской бюрократии стала площадкой для распространения мифов. Европейская бюрократия уже ведет себя подобно барону Мюнхгаузену. Очень стыдно, когда тебя называют представителем 27 государств ЕС, а ты призываешь к протесту граждан страны, во внутренние дела которой, как правило, не следует вмешиваться», — с напускной строгостью возмущался депутат Чакветадзе.

Депутатам «Грузинской мечты» вторил представитель партии-сателлита правящей силы — «Европейские социалисты» — Илья Инджия. Он, восхваляя политику «Мечты», констатировал:

«Большинство стран ЕС практически утратили свой суверенитет, а страны ЕС фактически вовлечены в войну».

Опасаясь, что из-за политики ЕС глобальная война станет неминуемой, депутат Инджия обратился к «Грузинской мечте»:

«Пора прекратить режим оправдания и осторожности и перейти к смелой и многополярной политике, которая в долгосрочной перспективе будет гарантировать объединение страны, укрепление суверенитета, мира, стабильности, развития и всеобщего процветания».





«Мечта» в унисон с Кремлём

Многополярная политика, о которой ратовал депутат Инджия, — любимое выражение кремлёвских чиновников, отмечают оппоненты власти. Усомниться в этом не дают представители российских властей, которые, выражаясь идентичными с «Грузинской мечтой» терминами, напротив, не прекращают хвалить и поддерживать Тбилиси в противостоянии с «коллективным Западом». Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«Напомню, что придумали концепцию «гибридных войн» и сразу стали активно применять её на практике американские военные теоретики. Не так давно в соседней с Арменией Грузии страны «коллективного Запада» вновь показали себя во всей «гибридной красе»: грубо вмешивались во внутриполитические процессы, подогревали «майданные» настроения, отказывали Тбилиси в свободе выбора пути развития, занимались откровенным политическим шантажом, угрожая лишить и без того иллюзорной европерспективы. Нам чужд такой подход. Мы всегда уважали и будем уважать суверенный выбор любого народа», — отметила Захарова.

Заявления представителей грузинских и российских властей всё больше настораживают прозападную часть оппозиции. Они рассчитывают на поддержку европейских структур. Именно в этом ключе они рассматривают визит содокладчиков ПАСЕ по Грузии в Тбилиси.

Эдит Эстрелла (Португалия, Социалистическая партия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE) стали одними из первых, кто осудил решение правящей силы подать конституционный иск в Конституционный суд с требованием о запрете трёх прозападных партий, возглавляемых «Нацдвижением».

Лидер партии Тина Бокучава после встречи с ними накануне, отметив важность резолюции ПАСЕ с призывом о проведении досрочных парламентских выборов, рассказала, какой ещё вопрос поднимался ею на этой встрече:

«С нашей стороны речь шла и об активизации других конкретных инструментов под эгидой Совета Европы — таких, как межгосударственный иск против режима Иванишвили в Европейском суде по правам человека. Также речь шла об активации конкретных антикоррупционных инструментов с целью оказания максимального правового и финансового международного давления на Иванишвили, чтобы связать и в конечном итоге победить этот репрессивный режим», — заявила Тина Бокучава.

Представители гражданского сектора подробно рассказали представителям ПАСЕ о тяжёлом положении СМИ и НПО, чья деятельность законами и другими действиями властей максимально подавляется. Всё это, убеждены критики власти, отразится в следующем отчёте содокладчиков ПАСЕ.

Эдит Эстрелла и Сабина Чудич уже давно бьют тревогу по поводу отката грузинских властей от демократии:

«Запрет демократической оппозиции фактически приведёт к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — говорится в их заявлении от 29 октября, на следующий день после того, как «Грузинская мечта» огласила содержание конституционного иска о запрете ведущих прозападных партий.

