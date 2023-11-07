Демократы в Сенате во вторник заблокировали законопроект о предоставлении военной помощи Израилю, не включающий в себя пакет помощи Украине, передаёт Голос Америки. Ранее его обещал ветировать президент США Джо Байден.

Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США на прошлой неделе. За него голосовали, преимущественно, республиканцы, составляющие большинство в палате. Согласно документу, Вашингтон должен был предоставить Израилю помощь на сумму 14,3 миллиарда долларов, сократив одновременно финансирование налоговой службы.

В октябре президент США Джо Байден попросил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов на сумму 106 миллиардов долларов, включающий финансирование Израиля, Украины, Тайваня. Во вторник демократы в Сенате подчеркнули значение оказание помощи Украине, предусмотренной этой инициативой.

"Наши союзники в Украине могут позволить себе отсрочку не в большей степени, чем наши союзники в Израиле", – констатировала сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая сенатский Комитет по ассигнованиям. Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявлял, что верхняя палата не должна откладывать помощь Израилю.