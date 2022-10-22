Депутат гордумы Владивостока получил убежище в США

Депутат городской думы Владивостока Виктор Каменщиков, покинувший Россию после вторжения в Украину, написал в соцсетях, что получил политическое убежище в США и вышел из иммиграционной тюрьмы. По его словам, сейчас он находится в Майами (штат Флорида).

19 мая Каменщиков был задержан на границе Мексики и США, Предположительно, его задержали за незаконное пересечение границы. После этого он подал в Соединенных Штатах прошение об убежище.

Власти США пока не комментировали утверждения Каменщикова. Первый секретарь приморского отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев заявил, что депутат, ранее входивший во фракцию, «опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию». Долгачев назвал Каменщикова «предателем».

Депутат не посещал заседания гордумы с февраля, когда выступил против войны в Украине. 27 февраля Каменщиков подал заявление о выходе из КПРФ. Свое решение Каменщиков объяснил несогласием с руководством партии, которое поддержало признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последующее вторжение в Украину. В интервью изданию Сибирь.Реалии в начале марта Каменщиков сказал в частности: «Уже сейчас люди бегут из России. Но бежать и не выразить своего мнения – это значит бежать в статусе оккупанта. Поэтому если человек сегодня не выразил свое мнение и если человек сегодня не сказал, что он против, это все равно значит, что он за».