«Дети в безопасности» – СГБ Грузии об инциденте у разделительной линии

В СГБ Грузии прокомментировали сообщения грузинских СМИ о задержании нескольких детей у разделительной линии в селе Тамарашени Карельского муниципалитета.

«Дети находятся у нас и в безопасности», – заявили в ведомстве «Эху Кавказа». Другие подробности не сообщаются.

Ранее «ТВ Пирвели» и «Мтавари» со ссылкой на отца одного из детей сообщили, что «оккупационные силы похитили пятерых несовершеннолетних».

«Дети играли у линии оккупации, и их похитили русские. Пять детей. Карельский район, село Тамарашени. Им 10–12 лет. Мы позвонили в 112, сейчас они едут», — сказал Сидамонидзе.

По его словам, об инциденте семье сообщили другие подростки, которым удалось убежать с места происшествия.

Детей, по информации родителей, представители СГБ везут в Гори.