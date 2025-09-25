Трамп призвал Турцию прекратить покупать в России нефть

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что лучшее, что могла бы сделать Турция, чтобы помочь остановить войну в Украине - это прекратить покупать российские нефть и газ.

«И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Он может оказать большое влияние на войну в Украине, если захочет, но предпочитает оставаться нейтральным», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп вновь повторил, что «очень разочарован» Владимиром Путиным. По его словам, российская армия уже потеряла «более миллиона солдат», но, несмотря на массовые бомбардировки в последние две недели, почти не продвинулась в Украине.

«Я больше не буду никого называть «бумажный тигр». Но Россия потратила миллионы и миллионы долларов на ракеты, бомбы, боеприпасы и потратила жизни. Их жизни. Но почти не захватила новые территории. Я уверен, это надо остановить. Я действительно в этом уверен», — сказал Трамп.

Президент США неоднократно призывал страны НАТО и Европейского союза прекратить закупать нефть и газ в России, обещая, что если они сделают это, то он введёт жесткие санкции против государств, продолжающих импортировать российские энергоресурсы, включая Китай.

Среди стран НАТО Турция является крупнейшим импортёром российских углеводородов. На нее приходится 26% закупок всеми странами Североатлантического союза. Сайт Energy Intelligence сообщал, что в июне Турция покупала более 300 тыс. баррелей российской нефти в день.