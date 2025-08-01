Двое американских солдат получили повреждения во время учений Agile Spirit 2025

Во время многонациональных военных учений Agile Spirit 2025, проводимых военным командованием США в Грузии, двое американских военнослужащих получили повреждения на полигоне Норио в Гардабанском муниципалитете. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщили в пресс-центре Министерства обороны Грузии.

Военнослужащие получили травмы средней степени тяжести в ходе того, как их автомобиль перевернулся, сообщают в ведомстве и подчеркивают, что их состояние удовлетворительное, и они проходят обследование «в целях безопасности».

Сначала их доставили в клинику Гудушаури, а затем в «Медиклаб», после чего в Министерстве обороны сообщили, что пострадавшие чувствуют себя хорошо.

Напомним, Многонациональные военные учения Agile Spirit, которые Грузия принимает уже в двенадцатый раз, официально открылись 25 июля. Учения проходят под совместным руководством командующего Западным регионом Вооружённых сил Грузии бригадного генерала Кобы Григолия и представителя Национальной гвардии США штата Джорджия полковника Уильяма Кокса.

Учения «Agile Spirit 2025» проходят в двух странах региона — Грузии и Турции. В учениях «Agile Spirit 2025» наряду с представителями Вооружённых сил Грузии, США и Турции принимают участие военнослужащие из восьми других стран:

Украина,

Германия,

Литва,

Молдова,

Польша,

Румыния,

Болгария.

Напомним, в 2024 году учения Agile Spirit на территории Грузии не проводились, причины тому официально не объявлялись.

Между тем, в июле того же года в рамках пересмотра двусторонних отношений с Грузией Вашингтон принял решение отложить на неопределенный срок проведение ежегодных учений NOBLE PARTNER («Достойный партнер»), которые должны были пройти в Грузии с 25 июля по 6 августа 2024 года.