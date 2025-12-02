Экс-глава МВД: вещество, упомянутое Би-би-си, использовалось министерством до 2012 года

Бывший министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявляет, что химические вещества, упомянутые в расследовании Би-би-си, ведомство действительно закупало и использовало, однако при предыдущей власти. Комментарий бывшего министра распространяет провластный телеканал «Имеди».

«Эти вещества, о которых они говорят, действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но только до 2012 года. Если не ошибаюсь, последняя закупка должна была быть осуществлена в 2009 или 2010 году, после этого МВД их не приобретало и не применяло. С полной ответственностью могу вам сказать, что «нацы» выкопали кота!» — заявил Гомелаури.

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».

Служба государственной безопасности после публикации журналистского расследования Би-би-си начала расследование, цель которого – «детально установить, на какой информации основывались интервью людей, использованные Би-би-си как источник распространённых сведений, какие данные они озвучили и насколько релевантной может быть эта информация».