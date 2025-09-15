С приближением муниципальных выборов в Грузии растет масштаб протестных акций, а вместе с ними учащаются задержания. 13 сентября состоялась одна из крупнейших демонстраций последних месяцев. За последнюю неделю были задержаны два оппозиционера — Леван Хабеишвили и Элене Хоштария, уголовное дело завели на 23-летнюю активистку Меги Диасамидзе. Тем не менее участники протестов заявляют, что не намерены прекращать акции до «финальной битвы» 4 октября.

Что показал марш 13 сентября?

Накануне массового протеста 13 сентября премьер-министр Ираклий Кобахидзе пообещал, что перекрытий проспекта Руставели больше не будет и протест «навсегда завершится». Тем не менее, на следующий день, в 290-й день проевропейских акций, тысячи участников прошли маршем от первого корпуса Тбилисского государственного университета до площади Свободы. Митинг, один из самых массовых за последние месяцы, имел конкретный лозунг: «Нет российскому режиму — защити безвизовый режим».

17 июля ЕС направил Грузии письмо с предупреждением о возможной приостановке безвизового режима, если власти не выполнят рекомендации, включающие освобождение политических заключенных, прекращение репрессий и разрешение политического кризиса. Срок для выполнения требований истек 31 августа.

На акции присутствовали лидеры восьми оппозиционных партий, бойкотирующих муниципальные выборы, их сторонники и граждане. Присоединилась и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Грузинская мечта» сделала все, чтобы отдалить Грузию от европейского пути. Об этом говорят и наши европейские партнеры. Но эти люди, которые вышли на улицы, отвечают Европе: мы хотим этого, мы сделаем все, мы будем бороться до конца, чтобы сохранить, вернуть и укрепить наше европейское будущее», — сказала Зурабишвили.

Несмотря на масштабы акции 13 сентября, один из лидеров партии Гия Вольский заявил, что участников было мало и ожидания оппозиции не оправдались.

«Когда столько партий и столько неправительственных организаций получают такую поддержку из-за границы и сосредоточены на этом сценарии, конечно, [коллективные] «Хабеишвили» ожидали, что на улицы выйдет много людей, но этого не произошло», — отметил Вольский.

Главное противостояние ожидается 4 октября — в день муниципальных выборов. Активисты обещают, что новая волна репрессий не изменит их планов. Одного из вдохновителей акции, члена «Единого национального движения» Левана Хабеишвили 11 сентября задержали по уголовному делу по статьям о взятке должностному лицу (статья 339 УК Грузии) и публичном призыве к свержению власти (статья 317 УК Грузии). Тбилисский городской суд назначил ему арест в качестве меры пресечения.

По словам лидера партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили, задержание Хабеишвили направлено на дискредитацию мирного протеста и запугивание участников.

«Хабеишвили был задержан для того, чтобы придать реалистичность вредоносной чепухе о свержении власти, разогнать мирный, массовый, демократический протест и с помощью культивирования страха удерживать власть. Лозунги «война» и «свержение власти» — союзники Иванишвили в культивировании страха и контроле над страной. Иванишвили боится мирного протеста — до конца! (а не до какой-либо даты!). Я верю, никто не сможет подавить демократический процесс, и 13 сентября — тому доказательство», — пишет Тамар Черголеишвили в Facebook.

Оппоненты власти убеждены, что в нужный момент на проспекте Руставели окажется столько людей, сколько нужно.

«Сколько сегодня [13 сентября] вышло людей на улицу, в десять раз больше людей выйдет, когда придет время. «На улице стоит двадцать человек» (прим. — цитата Кобахидзе о том, что на акциях стоят мало людей). В парламенте Грузии 150 человек, что означает, что в нормальной ситуации эти 150 представляют остальные четыре с лишним миллионов грузин. Таков и сегодняшний протест на Руставели. Сегодня он представляет грузинский народ, а не «правительство». Поэтому он сильнее, чем «власть», и поэтому режим не может ему противостоять», — написал философ Леван Гамбашидзе в Facebook.

После состоявшегося 13 сентября марша в разных городах Грузии стали появляться протестные надписи: «Революция», «Восстань» и «Свободу Хабе».

Цена высказывания

Протестные надписи в Тбилиси стали основанием для новых уголовных дел. 13 сентября у избирательного штаба действующего мэра и кандидата Кахи Каладзе лидер партии «Дроа» и «Коалиции за перемены» Элене Хоштария поднялась к его баннеру и показала средний палец. Полиция вывела ее без применения силы.

«Я выразила свое отношение к этому преступнику, бандиту. К сожалению, у меня не было маркера, чтобы написать, что он — русский, но завтра я приду и напишу. Он должен знать, что позиция гражданина, политика по отношению к нему — неуважение», — заявила Хоштария.

На следующий день так и случилось. Хоштария написала маркером на баннере «Российская мечта», а в соцсетях: «Солидарность Меги!».

23-летняя активистка Меги Диасамидзе была задержана за аналогичное действие 10 сентября. МВД предъявило ей обвинение по статье 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение чужого имущества), оценив ущерб в 380 лари. Суд назначил ей залог 2000 лари, следующее заседание — 28 октября. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

«Человека просто так задержали за то, что он написал на баннере. <...>. Меня не интересует последовавшая реакция. Это власть, которая действует не по правовой логике: когда захотят — арестуют, когда захотят — не арестуют. Мне не важно, что они решат, сколько раз захочу, столько раз буду писать на Каладзе, что он — раб русских», — заявила Хоштария.

После действий Хоштария к избирательному штабу прибыли криминалисты для экспертизы баннера и оценки ущерба. МВД начало расследование по статье 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение чужого имущества) на основании обращения партии «Грузинская мечта». 15 сентября Хоштария была задержана у своего дома.

В оппозиции действия властей рассматривают как провокацию и каприз Кахи Каладзе. Но мэр отвечает, что страна управляется не его желаниями и требованиями, а законами.

«В стране существует закон, и закону следует повиноваться, все должны уважать его», — заявил мэр Тбилиси.

Оппоненты отмечают, что Хоштария была арестована по «надуманному, несправедливому» обвинению. А также потому, что она стала важной фигурой народного сопротивления.

«На нашем офисе множество подобных надписей, которые вообще не стираются. Это наша повседневная жизнь. Но никого из этих людей МВД никогда не задерживало. А сегодня задержали одного из выдающихся политических лидеров — Элену Хоштария», — заявили коллеги оппозиционера на брифинге.

Они добавили, что кто бы ни был задержан, борьба не прекратится: «Задержите одного — другой поднимет знамя борьбы. Задержите второго — третий поднимет знамя!».

Если Тбилисский городской суд выберет арест в качестве меры пресечения для Элене Хоштария, она станет четвертым лидером «Коалиции за перемены», оказавшимся за решеткой. Наказание за неявку на временную следственную комиссию уже отбывают другие лидеры политобъединения — Ника Гварамия, Ника Мелия и Зураб Джапаридзе.

