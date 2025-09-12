В Грузии разгорелась полемика из-за громких задержаний вчерашнего дня. Председатель политсовета «Единого национального движение (ЕНД)» Леван Хабеишвили был задержан по обвинению в предложении взятки чиновникам. А бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе – по обвинению в легализации незаконных доходов. В оппозиции не исключают, что «Грузинская мечта» зачищает поле не только от своих политических противников, но от самих бывших однопартийцев.

«Железную руку» нового главы СГБ Мамуки Мдинарадзе оппоненты власти почувствовали на себе сразу. Спустя девять дней после его назначения ведомство провело громкие, хоть и ожидавшиеся задержания.

Задержания Хабеишвили, впрочем, ждали ближе к 4 октябрю, ко дню муниципальных выборах, который Хабеишвили объявил днем «мирной революции». Правда, статья, по которой Хабеишвили был задержан, удивила не только его коллег по партии. Об этом сказал сегодня один из лидеров «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе:

«Человека задержали по обвинению в коррупции, по обвинению в даче взятки, – человека, который всю свою жизнь боролся и борется с коррупцией».

Поводом для обвинения Хабеишвили были сочтены его слова о том, что после победы новая власть после победы мирной революции в качестве вознаграждения для полицейских, которые не будут трогать митингующих, выделит 200 тысяч лари. По этой статье Хабеишвили грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

В «Нацдвижении» тем временем ставку еще накануне удвоили, пообещав полицейским 400 тысяч лари. И призвали бывших чиновников «Мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главу СГБ Григола Лилуашвили, экс-министра МВД Вахтанга Гомелаури предоставить оппозиции документы, доказывающие коррупцию в рядах «Грузинской мечты».

Чтобы доказать абсурдность обвинения многие оппозиционные лидеры стали повторять те же слова, за что Хабеишвили был задержан. Исключением не стал и один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Арест доказывает, что место и содержание митинга, о котором Хабеишвили говорил 4 октября на проспекте Руставели, верны. Режим очень боится этого. Об этом свидетельствует и абсурдность обвинения, по которому его задержали. Могу повторить то же самое: да, так и есть - сотрудники правоохранительных органов, которые не выполняют незаконное задание, после смены власти получат премию из госбюджета. Арестовывать человека за это абсурдно».

Между тем, некоторые предсказания Хабеишвили сбылись в день его задержания. В частности о том, что большая чистка начнется в рядах «Грузинской мечты», что круг сужается вокруг бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и что на него выйдут через члена его команды, министра обороны в его кабинете – Джуаншера Бурчуладзе.

Случайно упал или помогли? Детали по делу Джуаншера Бурчуладзе

О задержании Бурчуладзе СГБ заявила на том же брифинге, на котором сообщила и о деле Хабеишвили. Бурчуладзе обвиняют в превышении полномочии, легализации незаконных доходов и теперь ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. Новость и обстоятельства его задержания породили много спекуляции и предположений. Бурчуладзе понадобилась «скорая помощь».

«При задержании Джуаншер Бурчуладзе заявил, что несколько дней назад в Кахетии упал с квадроцикла и получил лёгкое сотрясение мозга, в связи с чем врач назначил ему постельный режим, и он потребовал перевода в медицинское учреждение. Соответственно, по понятным причинам, Антикоррупционное агентство СГБ воздерживается от распространения кадров его задержания», — заявили в службе.

Адвокат Бурчуладзе Дмитрий Хачидзе накануне рассказал журналистам, что с Бурчуладзе случилась бытовая травма, когда он передвигался дома. Уже сегодня пообщавшись с подзащитным, адвокат Хачидзе заявил:

«Его позиция очень проста – он невиновен. По предъявленному обвинению речь идет о растрате бюджетных средств в размере 1 миллиона 300 тысяч лари, и что якобы Джуаншер Бурчуладзе «отмыл» полтора миллиона лари. Получается, что он отмыл больше денег, это как? Все это очень похоже на театральный спектакль. То же упоминание о недвижимости в Испании - эта хорошо продаваемая тема. Этот спектакль власти нужен для создания имиджа борца с коррупцией».

Адвокат Бурчуладзе не стал отвечать на вопрос, фигурирует ли в деле имя других бывших «мечтателей», в частности, Ираклия Гарибашвили.

Тему коррупции применительно к бывшим однопартийцам представители «Грузинской мечты» поднимали не единожды. После того, как западными странами были введены санкции в отношении ушедших в отставку высокопоставленных чиновников, Гарибашвили, Лилуашвили, Гомелаури, оставшиеся у власти сначала их благодарили, но потом стали называть их «изгнанными», и даже «смехотворными».

В грузинских СМИ обратили внимание, что по мере приближения муниципальных выборов и на фоне активности Левана Хабеишвили, представители власти начали намекать на некую связь между «радикальной оппозицией» и бывшими «мечтателями». Ираклий Кобахидзе, например, заявил накануне в ночном эфире ТВ Имеди, комментируя задержание оппозиционера Хабеишвили:

«То, что делал Леван Хабеишвили - это проявление политической коррупции. Я неоднократно говорил, что многие годы он получал черные деньги от конкретного источника и в зарплатной ведомости е Хабеишвили был указан как «Анита». Я никогда не использовал это имя для оскорбления. Он под этим именем получал от 3 до 5 тысяч лари. У него эти деньги были от бывших членов нашей команды. На остальные вопросы могут говорить только соответствующие ведомства», — заключил Ираклий Кобахидзе.

Еще будучи на свободе, Хабеишвили назвал абсурдом всю эту историю, и когда Ираклий Кобахидзе стал его постоянно «Анитой Хабеишвили», оппозиционер, считающий «Грузинскую мечту» проектом России, стал называть премьер-министра «Светланой Кобахидзе».

В списке объявленных Хабеишвили арестов значился и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все обвинения в коррупции Каладзе называет черным пиаром оппонентов. Он, бравший пример с Бидзины Иванишвили, сегодня сожалел, что так случилось с бывшим соратником Бурчуладзе.

«Следствие всё определит. Для меня, как для человека, конечно, обидно и неприятно, когда задерживают бывшего товарища по команде. Этот факт становится ещё тяжелее в ситуации, когда вся команда, особенно Бидзина Иванишвили, отложили все в сторону, ради интересов страны нам приходится ходить по лезвию ножа. Вы помните, какой сложный период мы пережили? Даже сегодня страна сталкивается с очень большими испытаниями — на неё оказывается огромное давление, много оскорблений, шантажа, угроз. Поэтому, когда происходят такие факты, конечно, это очень плохо и неприятно», — сказал Каха Каладзе.

Другие представители «Грузинской мечты» вспоминали слова главы СГБ Мамуки Мдинарадзе о том, что любой ценой власть войдет в мировую первую тройку по борьбе с коррупцией.

«Позором для Грузии, порочащим репутацию страны», назвала происходящее пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Вы безосновательно и незаконно задержали очередного политического лидера. Вы думаете, что этим запугаете и заставите народ замолчать?! Вы сначала устроили внутреннюю расправу над одним из высокопоставленных членов вашей же «команды», а затем задержали его по обвинению в коррупции, думая, что этим прикроете свою коллективную коррумпированность!», — пишет в соцсети Саломе Зурабишвили.

Во второй половине дня к скандальным задержаниям оппозиционера и экс-соратника добавилась и история с украинским следом в подготовке революции 4 октября. Замглавы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе, напомнив, что задержаны два гражданина Украины, у которых было обнаружено 2,4 кг гексогена, предложил новую версию:

«Несмотря на то, что задержанный в своих показаниях указывает конечной целью доставки взрывчатого вещества Российскую Федерацию — по его словам, там планировалась организация так называемой операции «Паутина 2», — в материалах следствия и других оперативных данных на данном этапе прослеживается единственная конечная локация: жилой дом, расположенный в тбилисском районе Авлабари. Именно поэтому, наряду с другими версиями, следствие активно работает над выяснением, существует ли связь между этим фактом и выборами, запланированными на 4 октября, а также с озвученными радикальными группами планами», — заявил представитель СГБ Маградзе, добавив, что все это выносится на публику для «превентивных целей безопасности страны».

Оппоненты власти всю эту кампанию расценивают как усиление давления на прозападную часть общества и установления авторитарного режима. Потому многие общественные и оппозиционные движения, заявили, что намерены отстаивать европейское будущее страны и намерены выйти на протестную акцию в защиту визовой либерализации страны с ЕС 13 сентября и в другие дни, в том числе и 4 октября, хотя до задержания Хабеишвили к его призыву к однодневной мирной революции многие из них относились скептически.

