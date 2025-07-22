Элене Хоштария сообщает о заморозке счетов ее партии

Основательница партии «Дроа» и один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, утверждает, что её банковские счета и счета её партии были заморожены. На оппозиционного политика ранее несколько раз накладывали штраф грузинские суды, в том числе за то, что назвала полицейских «рабами», вероятно за неуплату этих штрафов и были заблокированы её счета.

«Заблокировали (счета)... Горе вашему хозяину! Пожертвования хранились в надёжном месте, всего 17 лари с меня списали… Вы никогда не дождетесь выплаты ни одного штрафа от меня или явки на судебный процесс», — написала Элене Хоштария в Facebook.

После 28 ноября 2024 года, когда начались протесты с требованием новых выборов, партия «Грузинская мечта» приняла ряд законов, ограничивающих свободу слова. Они предусматривают штрафы за оскорбление политиков, в том числе за использование в их адрес таких слов, как «рабы». Ужесточены санкций за блокирование дорог, введен запрет на пронос лазеров на акции протеста и т. д.